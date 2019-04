PONTE SUL FIUME GIOVENCO: SABATO 13 APRILE DI NUOVO PERCORRIBILE

Pubblicazione: 09 aprile 2019 alle ore 20:52

GIOIA DEI MARSI - Sono terminati i lavori sul ponte che attraversa il fiume Giovenco nel comune di Gioia Dei Marsi (L'Aquila) e sabato 13 aprile, a partire dalle 10.30 circa, la strada provinciale 17 del Parco Nazionale d’Abruzzo sarà interamente percorribile.

Un iter complesso che ha interessato, oltre alla Provincia dell’Aquila, numerosi Enti per avviare le procedure e dare finalmente inizio al cantiere.

"Il presidente e i consiglieri Gianluca Alfonsi e Alfonsino Scamolla - si legge in una nota -, lo scorso mese di dicembre, hanno davvero accelerato tutti i processi per l’ottenimento delle relative autorizzazioni, sollecitando tutti gli enti preposti a concedere i permessi in tempi ristrettissimi, per consentire la riapertura al transito della carrabile nel più breve tempo possibile".

"Siamo pienamente coscienti – dichiara il delegato alla viabilità, Gianluca Alfonsi -, dei bisogni e necessità dei nostri territori, che seguiamo sempre con la massima attenzione con l’aiuto costante dei sindaci, ma abbiamo il dovere di impiegare il nostro mandato per favorire la crescita economica e sociale delle aree interne ed è per questo motivo che dobbiamo recuperare il tempo perso negli anni passati e restituire all’utenza una rete viaria pienamente percorribile e sicura".

"Il nostro impegno sulla provinciale 17 non si è concluso con la riapertura del ponte ma ricordiamo che la IV Commissione 'Bilancio, Patrimonio, Personale' della Provincia dell’Aquila, con la presidenza del consigliere Mauro Tirabassi, su proposta del sottoscritto, il 16 novembre 2018 ha dato il via libera alla variazione di bilancio che ha stanziato 440 mila euro per la sistemazione del ponte e della strada, oltre ulteriori risorse previste nel prossimo piano delle opere pubbliche".

"Ci siamo, sin dall’inizio – dichiara il consigliere Alfonsino Scamolla -, immediatamente attivati con il presidente e il delegato alla viabilità, Gianluca Alfonsi, per addivenire a una rapida soluzione del problema condividendo con le popolazioni e le istituzioni, tutti i passaggi necessari. Abbiamo lavorato tutto l’inverno per riaprire il ponte e oggi siamo soddisfatti del lavoro svolto e restituiamo alle popolazioni della Marsica e dell’Alto Sangro un collegamento fondamentale".



"Ringrazio tutti gli Enti che hanno condiviso con la Provincia dell’Aquila – aggiunge il presidente Angelo Caruso – la necessità di procedere celermente ai lavori e finalmente sabato, insieme a tutti gli attori che hanno contribuito alla riapertura del ponte, sarò lieto di avviare una fase nuova e positiva per una parte di territorio che considero indispensabile al rilancio dell’economia provinciale. Doveroso ringraziare tutti i consiglieri dell’area marsicana a iniziare dal delegato alla viabilità, Gianluca Alfonsi e Alfonsino Scamolla, il vice presidente Alberto Lamorgese e Roberto Giovagnorio".

"Ringrazio la ditta esecutrice dei lavori che ha operato, in alcuni periodi, in condizioni di difficoltà dovuti alla stagione invernale e tutto il settore della viabilità provinciale, in particolare al dirigente responsabile della viabilità, l'ingegnere Nicolino D’Amico che, dal primo giorno di lavoro, ha seguito con impegno e professionalità questa vicenda", conclude Caruso.