POLIZIA PESCARA: AUMENTANO RAPINE IN PROVINCIA, IN UN ANNO DUE OMICIDI E 22 VIOLENZE SESSUALI

Pubblicazione: 10 aprile 2020 alle ore 13:27

PESCARA - In occasione del 168esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato, anche quest'anno, c'è stata la deposizione della corona, in memoria dei caduti, avvenuta presso il Sacrario di questo Centro Polifunzionale "M. Fanti", sede della Questura, alla sola presenza del Prefetto di Pescara Gerardina Basilicata e dell'Arcivescovo dell'Arcidiocesi di Pescara-Penne Tommaso Valentinetti.

Al riguardo, il Questore Francesco Misiti ha esaltato il massimo impegno che la Polizia di Stato sta mettendo per fronteggiare un'emergenza straordinaria, unica, che vede in prima linea donne ed uomini, in questo periodo chiamati quotidianamente a vigilare sulle misure di contenimento di un nemico sconosciuto, invisibile, pertanto difficile da affrontare, per il quale non esiste alcun addestramento efficace, ma solo il buon senso; loro hanno risposto da veri professionisti, con il consueto spirito di sacrificio, dosando inflessibilità e umanità.

Resi noti anche i numeri dei reati commessi in provincia di Pescara, scesi da 11.986 a 11.290.

In aumento le rapine passate da 100 a 123.

Due gli omicidi come lo scorso anno e commessi a Pescara e 5 i tentati omicidi rispetto ad uno. Sono state 22 le violenze sessuali come nel 2019.

A Pescara città commessi nell'ultimo anno 6.717 reati rispetto ai 7.292 del precedente. In totale 4.065 gli interventi della Squadra Volante. In calo i furti totali a Pescara e provincia, passati da 5.279 a 4.693.