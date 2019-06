POLIZIA: 87 NUOVI AGENTI, IERI IL GIURAMENTO AL PORTO TURISTICO

Pubblicazione: 29 giugno 2019 alle ore 15:22

PESCARA - Ottantasette allievi di polizia abruzzesi, campani, molisani e pugliesi ieri mattina hanno prestato giuramento davanti alle massime autorità cittadine, al Porto turistico di Pescara.

Sessantatre uomini e ventiquattro donne, con una età media di 25 anni, pronti a scendere in strada in nome della sicurezza per i cittadini.

Alla cerimonia erano presenti: Alessandra Guidi, vice capo della polizia con funzioni di coordinamento delle forze di polizia, il questore Francesco Misiti, il prefetto Gerardina Basilicata, il direttore e al vice direttore della scuola di polizia, Francesco Zerilli e Vincenzo Tosiani, il procuratore Massimiliano Serpi e il sindaco Carlo Masci, oltre altre autorità cittadine.

Come riporta Il Centro, dei 479 agenti che hanno frequentato il corso nelle varie scuole d'Italia, solo un'unità verrà assegnata a Pescara.

A fine agosto prenderà il via un nuovo corso nella scuola del capoluogo adriatico.