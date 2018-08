POLEMICHE MIGRANTI: BELLACHIOMA SI SCUSA, ''NON VOLEVO ATTACCARE MAGISTRATI''

Pubblicazione: 24 agosto 2018 alle ore 20:17

ROMA - "Sinceramente colpito e profondamente rattristato dalle reazioni seguite a un mio post di ieri, intendo scusarmi e chiarire: in nessun modo intendevo attaccare, né tantomeno minacciare, la Magistratura, del cui lavoro ho profondo rispetto".

Così il un post su Facebook il parlamentare abruzzese della Lega Giuseppe Bellachioma si scusa per il suo post scritto in difesa di Salvini.

"Il mio commento era mosso solo dalla reazione alle migliaia di insulti e attacchi a cui ogni giorno sono sottoposti Matteo Salvini e la Lega, dalle minacce di morte - sia sui social che sui muri delle città -, fino all'ordigno fatto esplodere recentemente davanti a una nostra sede. Ho ora ben compreso come le mie parole, scritte con leggerezza in un momento di forte emotività, possano aver generato sconcerto e aver offeso persone e istituzioni, non era questa la mia intenzione".

"Come sempre, oggi come ieri, io e la Lega dell'Abruzzo - conclude Bellachioma - affronteremo la durezza della battaglia politica unicamente con la forza delle nostre idee e con l'amore per il nostro Paese".