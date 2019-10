PNALM: GIOVANNI CANNATA NUOVO PRESIDENTE, C'E' LA NOMINA DEL MINISTERO

Pubblicazione: 10 ottobre 2019 alle ore 19:15

ROMA - Arriva l'ufficialità: Giovanni Cannata è il nuovo presidente del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

L'ex rettore dell'Università del Molise è stato nominato dal ministro dell'Ambiente, Sergio Costa (M5S).

Cannata è stato designato, per il Pnalm, insieme a Lucio Zazzara, per il Parco nazionale della Majella, a seguito di un'intesa di inizio agosto, dopo mesi di tira e molla tra il presidente della Regione Marco Marsilio, di Fratelli d'Italia, e del ministro dell'Ambiente Costa, pentastellato.

Ma in uno scenario ben diverso dall'attuale, quando ancora c'era il governo giallo-verde, e a seguito di un accordo tra M5s e Lega e regioni, a livello nazionale, che riguardava cioè altri Parchi e altre postazioni di potere.

Per questo la firma sul decreto di nomina, da parte di Costa, non era scontata. Ancora attesa, invece, per la nomina di Zazzara.