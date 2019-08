PIZZE FRITTE, SCRUPPELLE E MUSICA IN PIAZZA A VILLETTA BARREA FESTA DELL'ASSOCIAZIONE PIETRAMARA

Pubblicazione: 15 agosto 2019 alle ore 09:46

L'AQUILA - Una festa in piazza, oramai tradizionale, per rafforzare il sentimento di unità e socialità, e per raccogliere fondi necessari ad auto-finanziare tanti eventi, che riscontrano crescente successo e seguito. L'appuntamento è per venerdì 16 agosto, a partire dalle ore 17, a Villetta Barrea, in provincia dell'Aquila, nel cuore verde del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise.

La "chiamata alla festa", è dell'associazione Pietramara, che oramai da una quindicina d'anni, svolge un'intensa attività di animazione culturale, preziosa per rafforzare il senso di comunità, a beneficio anche dei tanti villettesi sparsi per il mondo, e per arricchire di eventi e proposte le stagioni turistiche nel Parco, e sulle sponde del meraviglioso lago di Barrea.

Nel pomeriggio di venerdì saranno sfornate in abbondanza pizze fritte e scruppelle, un dolce tipico locale.

Protagonista sarà anche il Nuovo gruppo folk di Altino, composto da 12 talentuosi musicisti che si definiscono "un gruppo di amici che ha ripreso melodie e canti tradizionali della nostra terra, riproponendoli in chiave moderna".

Il ricavo dell'iniziativa sarà utilizzata interamente per organizzare eventi oramai fissi nel cartellone del Parco, come, solo per citarne alcuni, il palio della Stella di luglio, che vede la partecipazione di valenti cavalieri di vari paesi del territorio, la rievocazione in costume d'epoca del corteo nunziale della Dodda, che si svolgerà quest'anno sabato 31 agosto, il Presepe vivente nei vicoli del paese, del 29 dicembre, e ancora la sfilata del carnevale che ha come protagonista la grande Pupatta di cartapesta, realizzata dai paesani di tutte le età, e a cui poi viene dato fuoco