PINK PRATOLA: GIORNATA DI SOLIDARIETA' E PREVENZIONE DEI TUMORI AL SENO

Pubblicazione: 14 settembre 2018 alle ore 12:28

Le donne del'associazione Pink Pratola scendono in piazza per la prevenzione dei tumori al seno

PRATOLA PELIGNA - Una trentina di medici saranno impegnati gratuitamente nel Villaggio della Salute per l'iniziativa Pink Pratola, promossa dall’omonima associazione di Pratola Peligna (L'Aquila), in programma per sabato 15 e domenica 16 settembre.

L'obiettivo principale di questa giornata sarà quello di raccogliere fondi per l’acquisto di confezioni di Tamoxifene, un medicinale indispensabile, da donare alle donne venezuelane colpite da tumore al seno, e promuovere la prevenzione.

Si comincerà sabato sera con la "Cena in Rosa" in piazza Garibaldi finalizzata alla raccolta fondi.

La due giorni entrerà nel vivo domenica 16 settembre dalle 9 sempre piazza Garibaldi, con l’apertura del villaggio della salute dove circa 30 medici, con varie specializzazioni, saranno presenti per consigli e consulenze gratuite.

Alle 10 sempre da piazza Garibaldi partirà la corsa podistica non competitiva, ovvero un percorso di circa 5 chilometri che si dipanerà per tutta Pratola, mentre dalle 10 alle 13 sarà possibile fare una tappa alla palestra all’aperto in compagnia di radio Evolution.

Alle 15, sempre in piazza Garibaldi, è in programma il flash mob rosa a cura della palestra Nicla mentre alle 16 ci sarà una merenda della salute e una passeggiata "in rosa", un percorso artistico e letterario tra le vie del centro storico.

Alle 18 è previsto il lancio dei palloncini e l’illuminazione della fontana di piazza Garibaldi con il colore rosa e alle 19 seguirà l’illuminazione della chiesa della Madonna della Libera e l’aperitivo nei locali del centro storico.

"L’obiettivo della kermesse - afferma Rachele D’Andrea, presidente dell’associazione Pink Pratola e ideatrice dell’evento - è sostenere le donne venezuelane colpite da tumore al seno che, in seguito alla grave crisi economica che ha colpito il Paese Sud-Americano, non hanno la possibilità di curarsi in maniera adeguata esponendosi a gravi rischi per la loro salute, ma intendiamo anche sensibilizzare le donne peligne alla prevenzione".

Durante la manifestazione sarà possibile donare un contributo, con il ricavato saranno acquistate confezioni di Tamoxifene e inviate, attraverso una rete di medici e associazioni certificate, alle donne venezuelane.

Pink Pratola si avvale del patrocinio della Provincia dell’Aquila e della Regione Abruzzo e rientra nel calendario delle manifestazioni estive del Comune di Pratola Peligna.