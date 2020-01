PINETO: AL VIA CORSO DI FORMAZIONE PER POTATURA ALBERI MONUMENTALI

Pubblicazione: 28 gennaio 2020 alle ore 12:13

PINETO - Un corso di formazione degli operatori comunali del verde pubblico è stato organizzato dal Comune di Pineto incentrato un particolare sulla potatura degli alberi ornamentali.

A tenere il corso, della durata di nove ore, esperti dell’Accademia della Natura, un ente di formazione accreditato dalle Regioni Marche e Abruzzo in collaborazione con la scuola Adriatica di Arboricoltura.

Nel dettaglio a tenere il corso ci saranno gli esperti in Arboricoltura, Lorenzo Granchelli e Attilio Faiazza e l’arboricoltore certificato CEE Niccolò Bacchetta.

La prima lezione, sui cenni di biologia e fisiologia degli alberi, è in programma per il 30 gennaio 2020.

La seconda, che si terrà il 6 febbraio 2020 sarà incentrata sugli schemi di potatura con la visione di casi di applicazione. Il corso si concluderà il 13 febbraio con il cantiere didattico su materiali e metodi di potatura. Tutte le lezioni si terranno dalle 10 alle 13.

L’iniziativa è patrocinata dall’A.N.A.F. Associazione Nazionale Arboricoltori su Fune e dall’European Arbiricoltural Council.

“Dato che al prossimo consiglio comunale porteremo il Piano del Verde – commenta l’Assessora al Verde Pubblico del Comune di Pineto, Marta Illuminati – abbiamo sentito il dovere e l’esigenza di organizzare questo corso anche tenendo conto del grande patrimonio arboreo che abbiamo sul nostro territorio e al quale teniamo profondamente. Formare gli operatori comunali per arricchire le loro già valide conoscenze in materia, lo riteniamo utile per migliorare la qualità del servizio offerto avvalendoci di noti esperti del settore”.