PILKINGTON SAN SALVO: MAGNACCA, ''RINGRAZIO SINDACI MOLISANI PER VICINANZA''

Pubblicazione: 10 aprile 2020 alle ore 14:05

SAN SALVO - Il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, rigrazia i sindaci molisani "per la sensibilità e la tempestività nell’esprimere solidarietà al mio territorio e alla mia comunità per le sorti della Pilkington, preoccupazioni che sono state estese anche ai presidenti della Regione Abruzzo e della Provincia di Chieti".

Scrive nella nota Magnacca: "Vicinanza e gratitudine che ho molto apprezzato e che dimostra la vostra visione alta che ben fotografa la situazione corrente, considerando che le conseguenze per la nostra economia, e nello specifico per l’automotive, saranno ben più gravi, rispetto ad altri settori, in un domani che è più vicino di quanto non possa sembrare".

"Il pericolo paventato sulle sorti dei forni float esige uno stato d’allerta immediato per le possibili ricadute negative in termini occupazionali nella consapevolezza di trovarci in una situazione che non ha pari rispetto alle crisi precedenti. Ci troviamo nel comparto della produzione del vetro al cospetto di una concorrenza spietata non solo da parte delle aziende concorrenti della Pilkington, ma anche all’interno dello stesso gruppo vetrario", conclude Magnacca.