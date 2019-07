PILKINGTON: FEBBO E FIORETTI, ''LA REGIONE FARA' LA SUA PARTE''

Pubblicazione: 27 luglio 2019 alle ore 12:19

L'AQUILA - "Lunedì alle 15 a Palazzo Silone, sede aquilana della Regione Abruzzo, incontreremo l’amministratore delegato della Pilkington Italia e le organizzazioni sindacali per discutere degli annunciati esuberi dei lavoratori dello stabilimento di San Salvo".

Questo l’annuncio degli assessori regionali, Mauro Febbo e Piero Fioretti.

"Nelle settimane scorse abbiamo già incontrato il dottor Marcovecchio ed il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, ma si era in attesa dello sblocco da parte del Ministero della proroga della Cgis. La Regione Abruzzo - proseguono Febbo e Fioretti - farà la sua parte avendo a disposizione la possibilità di attivare gli ammortizzatori sociali e le azioni del caso per far fronte alle esigenze dei lavoratori e dell’azienda”.

"La Pilkington di San Salvo è il più grande centro produttivo di vetri per auto del mondo, disposto su un’area di oltre 800 mila mq e con una occupazione media di oltre 1.700 dipendenti, che arriva a circa 2.300 considerando anche le società controllate. Sarà nostra cura e premura - concludono Febbo e Fioretti - supportare il management e i lavoratori al fine di superare questo momento di difficoltà, convinti che sia solo una fase transitoria".