PESCASSEROLI: ''ALICE NEL PAESE DEL TEATRO'',

SPETTACOLI E LABORATORI PER I BAMBINI

Pubblicazione: 03 agosto 2018 alle ore 15:57

PESCASSEROLI - Parte "Alice nel paese del Teatro" la rassegna di spettacoli e laboratori teatrali per bambini organizzata dal Teatro Stabile d'Abruzzo e dal Comune di Pescasseroli, in collaborazione con la Cooperativa sociale Fantacadabra, il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e la Pro Loco di Pescasseroli, dal 3 al 12 Agosto 2018, in piazza Duca degli Abruzzi.

Spettacoli, letture animate e laboratori di arti sceniche e creativo-manipolativo che allieteranno bambini e genitori per ben dieci giorni di programmazione.

Due i laboratori teatrali: "Alice" E-state in scena, aperto a coloro che desiderano un primo approccio alla recitazione (per bambini e ragazzi dai 5 anni in su); "Officina teatrale di Alice", in cui si darà vita a personaggi, piccoli strumenti, costumi, scenografie. I lavori dei due laboratori porteranno alla realizzazione della festa finale "Circo matto-Bambini in festa" (Domenica 12 agosto dalle 18,30).

Primo spettacolo venerdì 3 agosto, alle 18.30, con Bianchi Rossi Gialli e Neri di e con Paolo Capodacqua, una produzione Teatro Stabile d’Abruzzo - Fantacadabra.

"Protagonisti bambini meravigliosamente normali - si legge in una nota -: sono i nostri figli con le loro quotidiane stupefacenti rivelazioni. Sono bambini che raccontano di avere due maestre, una a righe e l'altra a quadretti; sono bambine rom; sono bambini che danno da mangiare ai piccioni e sono multati dal vigile e vendicati dagli stessi piccioni".

"Ma ci sono anche figli di guerre ed esodi lontani, bambine che hanno smesso troppo presto di volare, costrette dall'odio a camminare con i piedi per terra verso un futuro ignoto. E poi ci sono adulti-bambini come il comandante Buonaventura, conquistatore pentito riconvertito all'amore improbabile con una pesciolina. Sono bambini che, pur non conoscendo il significato di parole come "tolleranza" e "multirazziale", disegnano sui loro fogli facce di tutti i colori, in un mondo a quadretti che la diversità e l'insieme dei cromatismi rendono curioso, ricco, affascinante come l'effetto policromo delle matite colorate, come l'arcobaleno…".

"Agli adulti che vogliono capire e che non si accontentano di guardare i poveri bambini usati televisivamente come zimbelli per far divertire il pubblico di "Zitti tutti", queste canzoni possono servire per entrare nell'universo dell'infanzia con disponibilità e rispetto. Anche perché in questo spettacolo i bambini finalmente si ribellano e lo fanno con le loro armi. Anzi - conclude la nota - con le loro mani, o meglio con le dita…nel naso naturalmente".

Biglietto unico 5 euro. Per maggiori info ed iscrizioni ai laboratori: cell. 3393212576 whatsapp 3208677902 email [email protected]

IL CALENDARIO DEGLI SPETTACOLI

PESCASSEROLI

Piazza Duca degli Abruzzi

VENERDÌ 3 AGOSTO ore 18.30

una produzione Teatro Stabile d'Abruzzo- Fantacadabra

BIANCHI ROSSI GIALLI E NERI

di e con Paolo Capodacqua

SABATO 4 AGOSTO ore 18.30

Gran Teatrino di Bari - Casa di Pulcinella

HANSEL E GRETEL

spettacolo di burattini e pupazzi

illustrazioni e immagini Nicoletta Costa

con Chiara Bitetti e Anna Chiara Castellano Visaggi

burattini, pupazzi, fondali Manuela Trimboli

adattamento e regia Paolo Comentale

DOMENICA 5 AGOSTO ore 18.30

una produzione Teatro Stabile d'Abruzzo - Fantacadabra

PINOCCHIO

con Santo Cicco, Laura Tiberi e Roberto Mascioletti, Mario Fracassi

scene Associazione Culturale TELAPINTA

costumi Antonella Di Camillo e Daniela Verna

musiche e canzoni di Paolo Capodacqua.

ideazione e regia Mario Fracassi

un grazie particolare al Maestro artista falegname Dino Paoloni.

LUNEDI 6 AGOSTO ore 18.30

una produzione del Teatro Stabile d'Abruzzo

in collaborazione con l’Associazione Culturale Est Est

MARILÙ E I CINQUE SENSI

di Carlo Scataglini (edito da Erickson)

con Carlo Scataglini, Simona D’Angeli, Luca Serani

GIOVEDì 9 AGOSTO ore 18.30

TIEFFEU Teatro Perugia

I SEGRETI DEL BOSCO

ovvero Tu civetta io pipistrello così vicini ma così lontani

di Claudio Massimo Paternò

con Ladislava Laura Dujsikova e Claudio Massimo Paternò

pupazzi e scenografia: Mario Mirabassi

direzione e messa in scena Claudio Massimo Paternò



VENERDI 10 AGOSTO ore 18.30

Teatro Bertolt Brecht Formia

I RACCONTI DI FERNANDO

Incubi, lazzi e sogni di Cetrulo Pulcinella

di e con Maurizio Stammati

burattini di Carlo De Meo



SABATO 11 AGOSTO ore 18.30

Teatro del Giardino - Guardiagrele

IL GALEONE DEI PIRATI

di Enza Paterra

musiche Domenico Pulsinelli

regia Francesco Pulsinelli

pupazzi Fabio Di Cocco Enza Paterra

con Enza Paterra, Francesco Pulsinelli, Fabio Di Cocco