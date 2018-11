PESCARA: UNA RACCOLTA ALIMENTARE PER AIUTARE I CANI E E GATTI DEL CANILE DI VIA RAIALE, ''BASTA PICCOLO DONO''

Pubblicazione: 28 novembre 2018 alle ore 06:30

PESCARA – Una raccolta alimentare per aiutare cani e gatti ospitati nel canile di via Raiale a Pescara.

Scende in campo il Movimento animalista Abruzzo con un’iniziativa in collaborazione con la Lega nazionale per la difesa del cane, per aiutare gli animali di strada in difficoltà nei mesi più freddi.

Venerdì 30 novembre e sabato 1° dicembre, infatti, nel supermercato Todis di via Gobetti, ci sarà spazio per la raccolta alimentare messa in piedi per dare un aiuto concreto al canile di via Raiale gestito dalla sezione locale della Lega nazionale per la difesa del cane.

"In queste due giornate dedicate alla beneficenza – spiega la segretaria della sezione di Pescara del Movimento Animalista, Giuliana Chiezzi – i nostri volontari presenti all’ingresso del supermercato saranno a disposizione di chiunque voglia, anche con un piccolo dono, aiutare i nostri amici a quattro zampe”.

“Si tratta – continua – di animali che non ancora hanno avuto la fortuna di essere accolti in una famiglia, o che l' hanno persa”.

Analoghe iniziative di solidarietà verranno intraprese nei prossimi periodi dal Movimento Animalista Abruzzo, che “ribadisce la propria vicinanza alle associazioni di volontariato presenti sul territorio”.