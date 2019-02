PESCARA: TROUPE RAI AGGREDITA, SOLIDARIETA' DI MARSILIO

Pubblicazione: 13 febbraio 2019 alle ore 19:17

PESCARA - "Solidarietà" a Daniele Piervincenzi e alla troupe della Rai aggrediti al quartiere Rancitelli di Pescara è stata espressa dal presidente eletto della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

Marsilio parla di "profondo dispiacere per l'aggressione subita. Mi auguro che questo possa creare - ha detto Marsilio all'Ansa - una dura reazione di tutte le istituzioni competenti per riportare la legalità in quel quartiere. Avevo visitato proprio Rancitelli durante la campagna elettorale".