PESCARA: STAZIONE CENTRALE VERSO L'ACCESSIBILITA',

REALIZZATO PROGETTO DA OLTRE UN MILIONE DI EURO

Pubblicazione: 28 aprile 2018 alle ore 07:30

PESCARA - In un’ottica di abbattimento delle barriere architettoniche e per un miglioramento della qualità dell’offerta, alla stazione ferroviaria centrale di Pescara sono stati messi in funzione cinque nuovi ascensori per rendere il servizio accessibile a tutti.

I nuovi impianti, in funzione da l’altro ieri, si trovano sul primo, secondo, terzo, quarto e quinto marciapiede e mettono in comunicazione l’atrio con i tutti i binari.

Gli ascensori, a funzionamento elettrico, sono stati realizzati secondo gli standard della Rete ferroviaria italiana (Rfi), con struttura trasparente in vetro e acciaio, per un investimento della società pari a un milione e 750 mila euro.

Il diritto alla mobilità dovrebbe essere garantito a tutti i cittadini e la sostenibilità sociale delle infrastrutture dovrebbe in ogni caso rispettare le comunità, proponendo soluzioni a contesti di disagio, favorendo l'integrazione.

È in quest'ottica che nasce il progetto di riqualificazione della stazione di Pescara rientra nel più ampio piano per l'abbattimento delle barriere architettoniche che Rfi sta realizzando in tutto Abruzzo.

L'intervento complessivo, stimato a circa due milioni 500 mila euro di investimento della Rfi, si completerà con l'inserimento di percorsi tattili per ipovedenti.

Sempre nella stazione pescarese, sono in corso lavori per l'innalzamento a 55 cm, standard europeo per i servizi ferroviari metropolitani, per facilitare l'accesso ai treni, dei marciapiedi a servizio dei binari: entro il 2018, poi, saranno completati quelli a servizio dei binari 4 e 5, entro il 2019 quelli a servizio dei binari 6, 7 e 8.

Bisogna anche ricordare che meno di un mese fa sono state attivate nella stazione di Pescara cinque nuove scale mobili di collegamento tra atrio e binari.

I nuovi ascensori possono trasportare fino a 17 persone, comprese le persone con disabilità, costrette su una sedia a rotelle, per una portata massima di 1.275 chili e sono muniti di sistemi di videosorveglianza. Contestualmente nella porzione di atrio in corrispondenza degli ascensori è stata realizzata una nuova illuminazione a led e sono stati installati indicatori di binario retroilluminati, per permettere una maggiore fruibilità agli utenti.

“La presenza dei nuovi impianti potenzierà il servizio di assistenza per passeggeri a mobilità ridotta, che continuerà ad essere garantito tramite prenotazione al numero verde 800906090 (rete fissa), allo 02323232 (rete fissa e mobile) o via mail a [email protected]”, si legge sul sito della Rfi.

"Ferrovie dello Stato italiane da diversi anni mette al centro delle proprie attenzioni le esigenze delle persone a mobilità ridotta. Per assicurare il loro diritto a spostarsi in modo agevole ha realizzato nelle stazioni una rete di 'Sale Blu' gestite da Rfi e, per migliorare ovunque l’accessibilità e individuare risposte tecnico-organizzative sempre più adeguate alle loro esigenze, si confronta e svolge periodici incontri con le associazioni che le rappresentano", spiegano dalla società che gestisce le ferrovie del Paese sulla sezione online dedicata all'accessibilità.