PESCARA: SOTTOSEGRETARIO CASTALDI INCONTRA PARTITO DEMOCRATICO

Pubblicazione: 09 novembre 2019 alle ore 14:40

PESCARA - Si è tenuto oggi un incontro del coordinamento politico del PD Abruzzo (composto dagli eletti a livello nazionale e regionale, da alcuni Sindaci e dai dirigenti delle strutture territoriali e tematiche) con il sottosegretario e senatore Gianluca Castaldi, Movimento 5 stelle.

L’incontro si è tenuto nella sede del circolo Pd “Giuseppe di Vittorio“ a Pescara, circolo guidato dal trentenne Antonio Caroselli, ed è stato esclusivamente dedicato alle problematiche dell’Abruzzo in rapporto con l’attività di governo nazionale.

La delega ai rapporti con il Parlamento in capo al Sen. Castaldi, ha consentito una discussione a 360° su molti fronti aperti che riguardano il territorio regionale.

“Voglio ringraziare il sottosegretario Castaldi della sua disponibilità al lungo incontro e al proficuo confronto - dichiara il Segretario Regionale del PD Michele Fina - che ci ha consentito di conoscere da parte sua lo stato dell’arte di molti provvedimenti ed illustrargli le priorità sulle quali il nostro partito è impegnato. Ci sono alcune urgenze per le quali abbiamo un comune impegno: il cosiddetto decreto sisma; le tariffe autostradali e gli investimenti sulle infrastrutture della nostra regione; il corridoio euromediterraneo Barcellona- Civitavecchia - Pescara/Ortona - Ploce e la ZES (Zona Economica Speciale); le tante vertenze occupazionali aperte; le emergenze ambientali, a partire dall’urgenza della nomina del commissario per il Gran Sasso fino ad arrivare alla bonifica e alla riqualificazione del sito di Bussi. Abbiamo affrontato questi e molti altri argomenti, nello spirito di una collaborazione per l’Abruzzo e in alternativa ad un governo regionale che non affronta nessun problema e si preoccupa esclusivamente di fare opposizione politica al governo nazionale".