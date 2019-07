PESCARA: PRESENTAZIONE LIBRO SU ABRUZZESI DI OGGI NELLA VITA STATUNITENSE

Pubblicazione: 19 luglio 2019 alle ore 16:03

PESCARA - "Le testimonianze di chi, spesso, viaggia con passaporto a stelle e strisce, ma non rinuncia in alcun modo alle sue origini. Un'opportunità per conoscere le storie di decine di corregionali che vivono il presente attingendo alle proprie radici intrise di sacrificio e testardaggine".

Così Geremia Mancini descrive il secondo volume di "Abruzzo Stars&Stripes", storie di abruzzesi negli Stati Uniti, scritto insieme a Generoso D'Agnese e Dom Serafini.

La presentazione domani sabato 20 luglio, ore 11, a Pescara nei locali dell'Acceleratore d'impresa "The Hive", in via Ravenna 9, organizzata dall'Associazione culturale App Abruzzo.

Modera il presidente dell'associazione, Alessandro Addari.

Geremia Mancini da anni porta avanti un meticoloso lavoro di ricostruzione e divulgazione di storie di abruzzesi che, per scelta o necessità, in passato abbandonarono la terra d'origine.