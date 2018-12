NUOVO ANNO ACCADEMICO UNIVERSITA' ''D'ANNUNZIO'': ''BILANCIO POSITIVO''

Pubblicazione: 12 dicembre 2018 alle ore 16:07

PESCARA - "Iniziamo un nuovo anno accademico sulla scorta di un bilancio positivo e importanti traguardi raggiunti".

Lo ha detto, come riportato dall'Ansa, il rettore dell'Università degli Studi di Pescara "Gabriele D'Annunzio", Sergio Caputi ,nel discorso d'apertura dell'anno accademico 2018-2019.

"La D'Annunzio - ha spiegato Caputi - gode di una buona salute economica e molti sono gli obbiettivi raggiunti: tra gli altri i nuovi corsi di laurea, Scienza della salute ed Economia e Business, nuovi concorsi, nuovo contratto integrativo di lavoro e una rinnovata restituzione dell'autonomia ai dipartimenti".

Sono 27 mila gli studenti iscritti e un utile economico importante a fine 2017 che si è attestato intorno ai 20 milioni di euro: questi i numeri ufficializzati dal rettore che parlano di un'università dal bilancio solido con risorse disponibili per 60 milioni di euro oltre a 70 milioni già destinati agli investimenti per il prossimo triennio e altri 50 milioni alle spese correnti.

"Sono orgoglioso anche di un altro risultato importante - racconta il rettore -: il nuovo contratto integrativo di lavoro - l'ultimo risaliva al 2005 - firmato lunedì con i sindacati all'unanimità.

Tra gli altri obiettivi raggiunti, anche il fatto che per la prima volta la "D'Annunzio" ha acquisito figure dirigenziali grazie ad nuova nuova pianta organica.

Un dirigente è già entrato a far parte dello staff dell'Università e dalla fine del 2017 sono stati banditi e verranno banditi numerosi concorsi.

"Un altro dato di grande soddisfazione per la D'Annunzio - conclude Caputi - è l'avvio di concorsi per il personale docente, per ricercatori, ma anche per il personale amministrativo di classe D e C".