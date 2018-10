PESCARA: MUSICA CLASSICA CON IL DUO DINDO IN CONCERTO AL TEATRO MASSIMO

Pubblicazione: 30 ottobre 2018 alle ore 15:34

PESCARA - Il cartellone musicale della società del teatro e della musica "Luigi Barbara" di Pescara prosegue venerdì 2 novembre alle 21 al Teatro Massimo, con il concerto del duo formato da Enrico ed Andrea Dindo, rispettivamente violoncello e pianoforte.

In programma musiche di Ludwig Van Beethoven, Franz Schubert, Claude Debussy e Sergej Prokofiev.

L'evento è realizzato nell'ambito del progetto "Circolazione musicale in Italia" del Cidim, (Comitato nazionale italiano musica).

Enrico Dindo nasce a Torino da una famiglia di musicisti. Nel 1997 conquista il Primo Premio al Concorso "Rostropovich" di Parigi, da quel momento inizia un'attività da solista che lo porta ad esibirsi in moltissimi paesi, con orchestre prestigiose, al fianco di importanti direttori tra i quali Riccardo Chailly, Aldo Ceccato, Gianandrea Noseda, Myung-Whun Chung, Paavo Järvj, Valery Gergev, Riccardo Muti e lo stesso Mstislav Rostropovich.

Nel 2010 e nel 2013 è stato in tournée con la Leipziger Gewandhaus Orchester, diretta da Riccardo Chailly con concerti a Lipsia, Parigi, Londra e Vienna, ottenendo un notevole successo personale.

Si è esibito in numerosi festival prestigiosi e sale da concerto di tutto il mondo, ha partecipato allo Spring Festival di Budapest, alle Settimane Musicali di Stresa, al Festival delle Notti Bianche di San Pietroburgo.

È ospite regolare dell'Orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia.

Tra gli autori che hanno creato musiche a lui dedicate, Giulio Castagnoli, Carlo Boccadoro, Carlo Galante e Roberto Molinelli.

Con la fondazione dell'Ensemble I Solisti di Pavia, Enrico Dindo inizia nel 2001 un percorso di avvicinamento alla direzione d'orchestra che lo ha portato a collaborare recentemente con l'Orchestra Giovanile Italiana, l'Orchestra della Svizzera Italiana e con la Filarmonica della Scala.

Nel 2014 è stato nominato direttore musicale e principale dell'Orchestra Sinfonica della Radio di Zagabria.

Insegna presso il Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano e presso la Pavia Cello Academy ed ai corsi estivi dell'Accademia T. Varga di Sion.

Nel 2012 è stato nominato Accademico di Santa Cecilia. Nello stesso anno la Chandos ha pubblicato i concerti di Shostakovich, incisi con la Danish National Orchestra diretta da Gianandrea Noseda, riscuotendo un immediato consenso della critica internazionale.

Enrico Dindo suona un violoncello Pietro Giacomo Rogeri (ex Piatti) del 1717 affidatogli dalla Fondazione Pro Canale .

Andrea Dindo svolge un'intensa attività di pianista in prestigiose sale quali la Weill Recital Hall at Carnegie Hall di New York, la Pablo Casals Hall di Tokyo, Radio France, la Wigmore Hall e la Royal Academy di Londra.

Ha inciso per per le etichette Agorà, Harmonia Mundi France, Velut Luna e JVC Victor Japan e per il mensile Amadeus in un’integrale lisztiana del repertorio per violino e pianoforte.

Fa parte dei Solisti dell’Opera Italiana, ha debuttato in veste di direttore d’orchestra all’Auditorium Parco della Musica di Roma e, successivamente, ha diretto le orchestre del Teatro Olimpico di Vicenza, i Pomeriggi Musicali di Milano, l’Orchestra da Camera di Mantova, l' Orchestra da Camera di Brescia, l’Orchestra Filarmonica di Torino in due edizioni del programma premiato al concorso di composizione 2 Agosto di Bologna, l’Orchestra della Svizzera Italiana in 15 concerti consecutivi, l’Orchestra Haydn di Trento e Bolzano, l'Orchestra da Camera di Padova e del Veneto.

Con i solisti del Martha Argerich Project ha inaugurato le stagioni della Filarmonica di Trento e il Festival Internazionale Mozart di Rovereto alla guida dell'orchestra Symphonia Italiana, composta dai migliori giovani professionisti italiani.

Con l'Ensemble Salotto '800, fondato dal celebre baritono Leo Nucci, ha diretto numerosi titoli operistici tra i quali "Madama Butterfly", "Cavalleria Rusticana" e "Tabarro".

Ha diretto la prima assoluta dell'opera "La Gilda Furiosa" di Giulia Tagliavia, che ha segnato il debutto di Stefano Benni

in veste di librettista.

Il biglietto di ingresso costa 20€ euro e 15 per i soci della società del Teatro e della Musica "Luigi Barbara" e si può acquistare sui circuiti online e a Pescara, presso la sede di Via Liguria.

La stagione musicale della società proseguirà poi venerdì 9 novembre con il primo dei progetti speciali presenti nel cartellone: "Bustric" e il "Piccolo Principe", libero adattamento dal racconto di Antoine de Saint-Exupéry.

Uno spettacolo di e con Bustric (Sergio Bini) e con il duo pianistico formato da Paola Biondi e Debora Brunialti.

Nel corso dello spettacolo saranno interpretate musiche di Claude Debussy, George Bizet, Maurice Ravel e Aurelio Canonici.