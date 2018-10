PESCARA: ''MINACCE DI MORTE E STUPRO IN VIA RIGOPIANO, RESIDENTI IMPAURITI'', M5S CHIEDE SFRATTO ABUSIVI

Pubblicazione: 13 ottobre 2018 alle ore 12:48

PESCARA - "La situazione sicurezza in via Passo della Portella e via Rigopiano a Pescara è sempre più grave, con il rischio che possa davvero scapparci il morto. Oggi in questa zona si sta verificando quello che era accaduto nella stagione degli attentati a Fontanelle, con continue minacce di morte nei confronti di cittadini onesti, violenze, atti intimidatori e anche minacce di stupro nei confronti di alcune residenti che oggi come vedete sono a volto coperto e non vogliono farsi riprendere perché hanno paura, così come anche i loro figli".

L'allarme è stato lanciato questa mattina dal consigliere regionale del M5S, Domenico Pettinari, e dal consigliere comunale, Massimiliano Di Pillo, che con una delegazione di residenti, hanno incontrato i giornalisti.

"A questo punto torniamo a chiedere con forza lo sfratto immediato di tutti gli occupanti abusivi degli appartamenti, molti con precedenti, perché non si può più aspettare. Per questo - ha concluso Pettinari - mi rivolgo a Regione Abruzzo e forze dell'ordine affinché si arrivi a sfrattare gli abusivi, anche perché molti abusivi si sono attaccati ai contatori di alcuni residenti, rubando l'energia elettrica".

Il consigliere comunale Di Pillo ha poi aggiunto: "Porterò in Consiglio comunale le istanze dei cittadini di quella zona dove c'è degrado e violenza, con una situazione che rischia di precipitare ulteriormente per cui mi rivolgo anche alla Giunta Alessandrini affinché si adoperi per contrastare questo degrado, visto che parliamo di un'area comunale e anche di edilizia popolare dove ci sono case Ater di competenza regionale".