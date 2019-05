PESCARA: M5S, ARRIVA IL ROUSSEAU CITY LAB CON LUIGI DI MAIO

Pubblicazione: 09 maggio 2019 alle ore 15:36

PESCARA – Arriva a Pescara il tour nazionale Rousseau City Lab, promosso dall’Associazione Rousseau "per portare la democrazia diretta e la cittadinanza digitale nelle piazze delle principali città italiane".

E negli stessi giorni a Pescara anche il tour #ContinuareXCambiare – europee 2019 con Luigi Di Maio.

Focus dell’ottava tappa del Rousseau City Lab, che si terrà in piazza Primo Maggio sabato 11 maggio dalle 17 e domenica 12 maggio dalle 10, "La Città del Futuro: democratica, sostenibile, antifragile, resiliente, innovativa, partecipata".

"Sono onorata – commenta la candidata sindaco del M5S Pescara Erika Alessandrini - che sia stata scelta la nostra città per far confluire due tour così importanti e trattare in vista delle prossime elezioni comunali il tema della Città, luogo di vita e di lavoro, di democrazia e partecipazione. Sarà un’occasione d’eccezione per porre Pescara al centro del dibattito nazionale e confrontarci su come costruire la città del futuro".

"Le città sono le prime a subire gli effetti dei grandi mutamenti globali e dobbiamo essere pronti ad adattare il nostro modo di vivere e di guardare al futuro con consapevolezza ed ottimismo. La via verso la città del futuro deve essere tracciata insieme ai cittadini, attraverso la costituzione di una comunità coesa ed attiva, che lavora con obiettivi comuni per sviluppare le proprie risorse e potenzialità nel rispetto dell’ambiente, sfruttando ciò che oggi la tecnologia ci mette a disposizione per vivere meglio. Questo weekend avremo il privilegio di parlarne anche con la prima cittadina della capitale d’Italia: il sindaco di Roma Virginia Raggi".

Il programma del Rousseau City Lab Pescara

Internet e le nuove tecnologie stanno modificando il modo di vivere e convivere della società. Questo sarà ricordato come il secolo della città. Sono infatti le città le prime a subire gli effetti dei grandi mutamenti globali. E allora quali forme di coabitazione e di convivenza si svilupperanno? Come influiranno le nuove tecnologie? E lo sviluppo dei diritti digitali troverà nelle città italiane il luogo adatto per estendersi a tutti?

Se ne parlerà sabato 11 e domenica 12 maggio in piazza Primo Maggio all’interno del singolare mouse gonfiabile che sta girando le piazze d’Italia con il Rousseau City Lab, scelto dall’Associazione Rousseau come simbolo dell'agire attraverso la rete e strumento di democrazia diretta e cittadinanza digitale.

Si parte sabato 11 maggio alle ore 17 in piazza Primo Maggio con il senatore Gianluigi Paragone per parlare di "città che risparmiano". A seguire su le "città intelligenti, città connesse" il paesaggista urbano Claudio Bertorelli e il socio dell'Associazione Rousseau e responsabile ricerca e sviluppo Enrica Sabatini.

Su “le città nella rete” il presidente dell'Associazione Rousseau Davide Casaleggio. Su “le città che si muovono” il socio dell'Associazione Rousseau e responsabile organizzazione eventi Massimo Bugani, il vicepresidente Aniasa Gianni Martino e la general manager Mytaxi Italia Barbara Covili. Per “governare il cambiamento” il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze Laura Castelli. Per “il ruolo del sindaco nella città del futuro” il sindaco di Roma Virginia Raggi.

A seguire in piazza #ContinuareXCambiare – europee 2019 con il Vice Presidente del Consiglio Luigi Di Maio, la Vice Presidente del Senato Paola Taverna, il capogruppo per il Movimento 5 Stelle al Senato Stefano Patuanelli e molti altri.

Domenica 12 maggio dalle ore 10 spazio ai portavoce abruzzesi per parlare della città di domani con lo sguardo rivolto a Pescara e al suo territorio. Interverranno la candidata sindaco di Pescara Erika Alessandrini, insieme al candidato sindaco di Montesilvano Raffaele Panichella e al candidato sindaco di Città Sant'Angelo Stefano Seracini, i senatori Primo Di Nicola, Gabriella Di Girolamo e Gianluca Castaldi, i deputati Andrea Colletti, Daniela Torto, Fabio Berardini, Carmela Grippa e Antonio Zennaro, il vice presidente del consiglio regionale Abruzzo Domenico Pettinari, la consigliera regionale Barbara Stella e molti altri.

Informazione, ambiente, cultura, giustizia e molti altri i temi sino ad ora trattati con ospiti d’eccezione come: Sergio Costa, Alfonso Bonafede, Nicola Gratteri, Enrico Mentana, Marco Travaglio, Andrea Scanzi, Mogol e molti altri.