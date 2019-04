PESCARA: IL FUTURO DELLA NAUTICA DA DIPORTO APPRODA A SOTTOCOSTA

Pubblicazione: 25 aprile 2019 alle ore 13:27

PESCARA - È partita, sotto uno splendido sole, la VI edizione di Sottocosta, Salone della Nautica, del Natante e della Pesca che animerà il porto turistico di Pescara fino a domenica 28 aprile (dalle 10 alle 20 con ingresso libero).



Una ricca esposizione di barche con gli ultimi modelli tra gommoni e gozzi, accessori specializzati, arredi ed abbigliamento mare: sono queste le caratteristiche del Salone che presenterà ben 40 eventi per gli addetti ai lavori e non, si legge in una nota.

Perché la nautica non è solo lusso o sport di nicchia: la nautica è anche tempo libero o veicolo per la promozione turistica di un territorio.

È una scelta di vita alternativa che rispetta l’ambiente, come testimonia la nuova partnership con Legambiente.

“Nonostante le risorse esigue, la giunta camerale ha potenziato questo evento perché consapevoli che la nautica è un settore in crescita dell’economia italiana con una ripresa, rispetto agli anni passati, del ben 30%”, taglia così il nastro il componete della Giunta della Camera di Commercio Chieti-Pescara, Nicola Sichetti, affiancato dalla dottoressa Maria Loreta Pagliaricci, segretario F.F. della Camera.

“La mission dell’ente è quella di dare respiro e nuove opportunità alle imprese associate alla Camera e sicuramente è importante seguire la scia di questa fiera”.

Scia iniziata 6 anni fa con un’intuizione dell’ente camerale e del Marina di Pescara che vide nel mercato della nautica minore un settore da sviluppare.

“Questa edizione sancisce, con una partecipazione così importante di stand di imbarcazioni e di appuntamenti dedicati, il proficuo impegno dello staff ed il grande lavoro svolto con una risposta del mercato superiore alle aspettative. Aumenta la richiesta di imbarcazioni di lusso ma anche quella di piccoli natanti ed è a loro che dedichiamo queste 4 giornate”, così dichiara il presidente del Marina di Pescara, Luca Di Tecco.

Sottocosta si svolge al Porto Turistico Marina di Pescara, terzo porto turistico in Italia e bandiera blu dal 1990. Un gioiello dell’Adriatico, al centro delle rotte del Mediterraneo e protagonista di una crescita culturale, di cui si parlerà sabato mattina alla tavola rotonda Nuovi sviluppi in tema di turismo nautico e Marina Resort (ore 12).

“Nel corso della presentazione - afferma Francesco Di Filippo, presidente Assonautica Pescara, partner tecnico della manifestazione - si parlerà di strategia di sviluppo del turismo nautico e di classificazione dei Marina Resort, temi sui quali le Regioni Italiane, in attuazione del piano strategico di sviluppo del turismo e in accordo di programma con il MIPAAFT, avvieranno progettazioni di sistema, informazione ed accoglienza turistica nonché di armonizzazione della normativa sui Marina Resort”.

E sul futuro della nautica, è stato organizzato l’incontro con i candidati sindaci “Nuove rotte politiche” sempre sabato ma alle ore 10,30 (modera il giornalista Andrea Mori).

Domani, alle 12, a seguito dell’incontro sulla mobilità alternativa organizzata con l’ordine dei giornalisti d’Abruzzo e PA Social, l’inaugurazione con Legambiente Abruzzo della prima stazione di e-bike in un Porto Turistico abruzzese, ed il workshop a cura di Isia Design, alle 17,30, sul design delle navi da diporto.