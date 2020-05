PESCARA: IL 6 MAGGIO PREMIO SCUOLA DIGITALE AL LICEO SCIENTIFICO DA VINCI

PESCARA - ll 6 Maggio, dalle 15.30 alle 17.30, nella sala riunioni virtuale del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Pescara si svolgerà a distanza, in videoconferenza, la 2a edizione del Premio Scuola Digitale.

Si tratta di una recentissima manifestazione organizzata dal Ministero dell'Istruzione per incoraggiare l'innovazione tecnologica delle scuole. Il premio ha tre fasi: provinciale, regionale e nazionale.

Gli studenti delle 9 scuole illustreranno il progetto: sarà trasmesso un video di 3 minuti, poi parleranno per 2 minuti e risponderanno alle domande della giuria per 1 minuto; 6 minuti in tutto per diventare la miglior scuola digitale di Pescara e provincia. Il regolamento è ferreo e sarà seguito in tutte e tre le fasi. La giuria valuterà su indicatori nazionali forniti dal Ministero ed emetterà il verdetto il pomeriggio stesso, dopo una breve consultazione.

La giuria - secondo le indicazioni ministeriali - è selezionata dal mondo della politica, della formazione, del settore produttivo e tecnologico.

Per Pescara sarà composta da: Maria Stella Fortunato, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Pescara (Presidente di Giuria); Daniela Puglisi, Docente Formatrice dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Pescara; Antonio Zaffiri, Presidente della Provincia di Pescara; Paolo Campana, Amministratore Ecoh, Delegato Confindustria per l’Innovazione; Moreno Zenobi, Formatore dell’Equipe Formativa Territoriale regione Abruzzo per P.N.S.D. Emanuele Cerreto, Education Account - Apple Sales Executive presso C&C Consulting - Apple Solution Expert Education Saranno premiate una scuola del secondo ciclo ed una del primo ciclo, che riceveranno una somma in denaro di 1000 € e passeranno alla fase regionale.

La giuria, tra le tante scuole partecipanti, ha selezionato tre scuole del secondo ciclo: I.T.C.G. “Aterno - Manthonè” di Pescara; I.I.S. “E. Alessandrini” di Montesilvano (PE) L.S. “L. Da Vinci” di Pescara; e sei scuole del primo ciclo: I.C. Pescara 1 I.C. Pescara 7, I.C. Pescara 10m, I.C. “T. Delfico” Montesilvano (PE), I.C. Manoppello (PE) D.D. Spoltore (PE).

