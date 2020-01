PESCARA: ''FASHION AND BUBBLES FOR PINK LADIES'', CALICI DI BOLLICINE PER LA LOTTA AL TUMORE AL SENO

Pubblicazione: 20 gennaio 2020 alle ore 15:48

PESCARA - Una degustazione di bollicine con dj set, un evento di beneficenza in favore di Komen Italia, per la lotta contro i tumori al seno.

"Fashion & Bubbles for Pink Ladies" è l'evento organizzato dalla boutique Coltorti di Pescara per il prossimo giovedì 23 gennaio, dalle 18.30, negli spazi di Corso Umberto.

L'iniziativa è inserita nel carnet di Spumantitalia, l’evento nazionale dedicato all’universo effervescente degli spumanti italiani in programma da venerdì 24 a domenica 26 gennaio nei nuovi spazi dell’hotel Esplanade.

Una serata solidale unica a sostegno dell’associazione Komen, da vent'anni in prima linea su tutto il territorio nazionale nel campo della prevenzione e della lotta ai tumori del seno.

Da ottobre 2018 è presente anche in Abruzzo con un suo Comitato regionale ed il 22 settembre 2019 ha colorato Pescara di rosa con la prima edizione della "Race for the Cure" targata Abruzzo, la più grande manifestazione dedicata alla prevenzione dei tumori del seno al mondo, che a Pescara ha coinvolto migliaia di partecipanti.

"Un ringraziamento di cuore voglio rivolgerlo a Coltorti boutique Pescara per l’organizzazione di 'Fashion&Bubbles for Pink Ladies' - è il commento Isabella Marianacci, presidente del Comitato Abruzzo della Susan G.Komen Italia. Con la prima edizione della Race for the Cure Pescara 2019 abbiamo mobilitato oltre 5.000 partecipanti e l’Abruzzo ha dimostrato grande generosità ed attenzione nei confronti di una patologia purtroppo oggi diffusissima come il tumore del seno".

"Stiamo già lavorando all’edizione della Race Pescara 2020 per continuare a diffondere la cultura della prevenzione sul nostro territorio, mantenendo sempre alto il livello di attenzione su questa problematica dalla grande rilevanza sociale", conclude Marianacci.