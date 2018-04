PESCARA: ELEZIONI RSU, 'CISL SCUOLA PRIMO SINDACATO IN PROVINCIA'

Pubblicazione: 23 aprile 2018 alle ore 17:48

PESCARA - "Affermazione importante della Cisl scuola nelle ultime elezioni delle rappresentanze sindacali, che vince nettamente sulle altre organizzazioni sindacali con uno scarto di oltre 500 voti dalla seconda. La Cisl scuola si attesta su una percentuale del 32 per cento incrementando il dato, rispetto alle ultime elezioni, avvenute nel 2015, di oltre 7 punti percentuali.Con 50 rappresentanze sindacali elette su 48 scuole, la Cisl scuola pescarese conferma la sostanziale crescita di questa organizzazione sia in regione che su tutto il territorio nazionale".

È quanto si legge in una nota della Cisl

"Si tratta di un’affermazione che sottolinea l’impegno costante, la presenza assidua sui luoghi di lavoro, la coerenza delle scelte fatte e la credibilità dei candidati espressi nelle singole scuole - dice Elisabetta Merico, coordinatrice provinciale della Cisl scuola e componente della segreteria interregionale Abruzzo Molise -. Lungi da essere un sindacato di mera e sterile rivendicazione, la nostra posizione è stata sempre quella di salvaguardare diritti e benessere lavorativo di docenti e del personale amministrativo-tecnico-ausiliario attraverso lo strumento della contrattazione ed interagendo sinergicamente con le istituzioni scolastiche".

"Costantemente presenti sul territorio abbiamo dato voce alla comunità educante tutta, che si è riconosciuta nei nostri valori di solidarietà, autonomia, cooperazione e nel nostro lavoro di rappresentanza. Questa vittoria - continua la Merico - aggiunge forza alla convinzione che sottoscrivere il Contratto nazionale di comparto, firmato a febbraio dopo oltre 7 anni dall’ultimo e già di fatto scaduto, sia stata la scelta più giusta e coerente al fine di rispondere alle legittime richieste dei lavoratori della scuola. Al contrario chi ha ritenuto di non firmare pensando ad un ritorno in termini elettorali non è stato premiato. A partire dal prossimo mese, in ogni caso, la Cisl e la Cisl scuola saranno di nuovo impegnate in prima linea per riaprire una nuova e maggiormente incisiva stagione contrattuale", conclude.