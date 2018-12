PESCARA: MOBILITA' SOSTENIBILE, DUE MILIONI DA MINISTERO AMBIENTE

PESCARA - Al via un corso di formazione di mobility manager aziendali per ridurre a cambiare da subito il traffico ordinario a Pescara nell'ambito del progetto Pesos, PEscara SOStenibile, che ha ottenuto un fondo di 2 milioni di euro dal Ministero dell'Ambiente.

"Si parte lunedì 10 e martedì 11 con un corso di formazione per mobility manager aziendali presso l'Aurum - ha annunciato l'assessore alla Mobilità Marco Presutti - che ad oggi ha raccolto l'adesione di organizzazioni di rilievo, come: Regione Abruzzo, Trenitalia, Rfi, Tribunale, Agenzia delle Entrate, Università, Ordine degli Ingegneri, Asl e Casa di Cura Pierangeli, Tua, Saga, Arta Abruzzo, Cna, Adiconsum, e diversi Istituti tecnici professionali e Licei, che parteciperanno con i loro rappresentanti. Oltre venti sigle che potrebbero cambiare, aderendo al progetto Pesos, Pescara Sostenibile, la città in brevissimo tempo".

"Questa amministrazione - ha proseguito - ha centrato l'obiettivo di ottenere un finanziamento di un milione di euro per iniziative volte alla promozione degli spostamenti sostenibili casa-lavoro, adesso è giunto il momento di dare gambe al progetto. Si tratta di un contributo finanziario considerevole che darà sostegno ad una politica pianificatoria che stiamo attuando con tenacia e convinzione, in primis con la redazione del Piano generate del Traffico Urbano (Pgtu) e del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums). Dalla fine del 2016, con la nomina del Mobility Manager di area, che nel giro di pochi mesi ha attivato quasi 30 mobility manager scolastici, ora abbiamo risorse umane aggiuntive per gestire questo nuovo fronte operativo di mobilità sostenibile. L'enorme mole di attività in corso e previste è stata esposta in più di una vetrina, dalla prima edizione degli Stati Generali della Mobilità Urbana dello scorso anno, che riproporremo presto in una seconda edizione, ai recenti eventi di Urbanpromo di Venezia e Milano, tutte occasioni che, in un panorama non solo nazionale, pongono questa amministrazione su un piano di lavoro impegnativo e di responsabilità".

"Il progetto di oltre 2 milioni di euro - ha sottolineato Presutti - è stato redatto dai nostri uffici in partenariato, grazie ad un bando, con una Ati tra l'Associazione Euromobility e la Società Cras, con grande esperienza nel settore della mobilità sostenibile. Il finanziamento ottenuto è stato del 49% che consentirà ora di sostenere e integrare opere già previste, come le piste ciclabili di cui al piano triennale dei lavori pubblici all'interno del progetto Bici-in-rete, opere praticamente prossime alla realizzazione concreta. I fondi ottenuti saranno utilizzati per la costituzione di un Mobility Centre, ovvero un ufficio dedicato alla gestione biennale del progetto; la messa a disposizione di lavoratori, con la formula di 'bike trial' (in prova per un mese) di 150 bici elettriche e pieghevoli; la disponibilità di un fondo di agevolazione per il loro eventuale acquisto; l'attivazione di una piattaforma tecnologica di carpooling; la gestione di corsi di ecoguida; l'acquisizione di totem motivazionali per il conteggio del transito dei ciclisti; la realizzazione di una bike station; la diffusione di kit mobilità e incentivi al tpl; l'attività di comunicazione; l'attività di monitoraggio".