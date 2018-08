PESCARA COME L'AMERICA DEGLI ANNI CINQUANTA NELLA ''NOTTE DELLO SHOPPING'', ARISA PER IL GRAN FINALE

Pubblicazione: 08 agosto 2018 alle ore 07:30

PESCARA - Musica, spettacoli, divertimento, tanti eventi sul cartellone e negozi aperti oltre il tramonto, dalle 19 alle 2 di notte con live, swing, laboratori per bambini, Pescara si prepara alla “Notte dello Shopping”, manifestazione clou dell’estate adriatica, che ogni anno attira in città migliaia di persone, tra cittadini, turisti e semplici curiosi.

L’appuntamento, in programma per sabato 11 agosto, nasce da un connubio tra turismo, commercio e spettacoli per un unico grande pacchetto promozionale della città, una vetrina che accende i riflettori sul territorio a 360 gradi.

Un tuffo nel passato con l’America degli anni Cinquanta di “You Wanna Be Americano”, tema scelto per il 2018, e il ritorno nel Ventunesimo secolo con il grande concerto in piazza della Rinascita, meglio nota come piazza Salotto, della cantante Arisa, special guest di questa edizione della “Notte”.

“Diventa un’estate davvero straordinaria con Arisa che chiuderà la Notte dello Shopping 2018 - ha commentato l’assessore alle Attività produttive e Turismo e Grandi eventi del Comune di Pescara, Giacomo Cuzzi - una grandissima voce, un’interessante presenza scenica, un personaggio seguito da un pubblico eterogeneo, trasversale, che attraversa più generazioni e che invitiamo prima a fare shopping e poi a godersi il concerto gratuito in piazza della Rinascita”.

L’assessore ha presentato il ricco programma nei giorni scorsi, in occasione di una conferenza stampa a cui hanno preso parte il presidente della commissione consiliare commercio Piero Giampietro, i rappresentanti di Confesercenti e Confcommercio Raffaele Fava e Carlo Nicoletti, della Endas Abruzzo che cura il festival, Marco Di Pietro e Simone D'Angelo, i rappresentanti dei commercianti, le associazioni di categoria e la Camera di Commercio.

“Sarà una festa ampia - ha aggiunto l'assessore - perché la sinergia con le associazioni di categoria, la Camera di Commercio e i commercianti si ripropone in tutta la sua forza e porterà altri eventi in altre strade, perché sabato la vocazione turistica e commerciale di Pescara si esprima tutta. La realizzazione del centro commerciale naturale è un elemento di vanto della nostra amministrazione”.

“Di certo - ha proseguito - non può essere la soluzione a tutti i problemi, noi abbiamo gettato le basi, stanziando risorse concrete, perché abbiamo sentito a lungo parlarne ma non abbiamo visto nessuno metterci i soldi: noi lo abbiamo progettato, ci abbiamo messo le risorse e lo stiamo attuando. Questa manifestazione era immaginata da una parte delle associazioni di categoria e oggi è diventata patrimonio di tutte le sigle e di tutti gli operatori”.

Per Cuzzi inoltre, “il confronto è sempre positivo quando porta a regime grande progettualità. Sono davvero contento perché da qualche anno a questa parte siamo riusciti a fare tante cose, dalla tassa sull’insegna, al plurinegozio e il centro commerciale naturale, ma anche rilanciare la funzione attrattiva della città: noi oggi siamo diventati non più una terza scelta per i consumatori, dopo cioè e-commerce e centri commerciali, oggi siamo diventati competitor principali, perché si sente che abbiamo lanciato una sfida importante”.

“You Wanna Be Americano”, che in precedenza si svolgeva al Porto turistico, oggi è stato esteso a tutta la città con un evento diffuso.

Il perimetro sarà ampio, saranno chiuse via Nicola Fabrizi, corso Vittorio da Piazza Italia (con la possibilità di percorrere via Caduta del Forte verso la ferrovia per consentire alle auto di andare verso l’area di risulta e le altre direzioni) e fino a piazza della Repubblica (per consentire anche qui alle auto di entrare nell’area di risulta che sarà gratuita dalle 18), chiuse anche via Ravenna, che saranno animate, via Firenze da via Venezia, via Venezia a partire da via Bologna via Caduta del Forte diventa a doppio senso per raggiungere l’area di risulta.

“Questa è l’ultima Notte estiva dello Shopping del mandato consiliare - è stato invece il commento del presidente della commissione Commercio del Consiglio comunale, Piero Giampietro - siamo partiti 4 anni fa con un evento promosso da una sola associazione, la Confesercenti, ed oggi invece questo è un patrimonio dell’intera città e della sua fabbrica più grande, ovvero il terziario, con i suoi 10 mila addetti”.

“Certo, non basta un evento per risollevare il volume delle vendite: oggi la crisi e il cambiamento delle abitudini dei consumatori non agevolano la rivitalizzazione del commercio urbano, e infatti subito dopo l’estate riempiremo di contenuti la App che, grazie al Centro Commerciale Naturale, aiuterà i negozi indipendenti a competere sul fronte del commercio elettronico”, ha aggiunto.

Programma Endas Abruzzo: You wanna be Americano, Festival dedicato agli anni Cinquanta e Sessanta, Live band, dj, scuole di ballo ed attività: Buxi Dixie Dixieland Marchin' Band, Crazy Stompin' Club, Hobos Street Band, I Disperati, I Ragazzi del Giubocs, Le Body & Soul, Piccola Bottega dello Swing, Radio Vintage, Rockin Soviet, Second Class, Spaghetti Rocchenroll, The Crash, Treee, Dj Michele Costantini, Swing Bullets, Goody Swing, West Family - Country Western Dance, Pin Up Corner, Moto custom e auto d'epoca, Happy Bear - Sweet Baby Village (https://www.facebook.com/events/194453771205805/).