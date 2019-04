PESCARA: CESA BATTEZZA GRUPPO UDC E LANCIA MASCI CANDIDATO SINDACO

Pubblicazione: 13 aprile 2019 alle ore 12:52

PESCARA - Sarà il segretario nazionale Lorenzo Cesa a tenere a battesimo domani, domenica 14 aprile 2019, alle ore 10.30, presso la Sala Consiliare di Palazzo di Città, la nascita del nuovo Gruppo Consiliare dell'Unione di Centro al Comune di Pescara.

Quello di domani sarà una giornata di festa, grazie anche alla presenza di tanti simpatizzanti e l'occasione per presentare i consiglieri comunali, ma anche i vertici provinciali del partito, alla vigilia dell'importante appuntamento elettorale del prossimo 26 maggio, in cui l'Udc, come noto, si presenterà al fianco del candidato sindaco della coalizione di centrodestra Carlo Masci.

All'evento presenzieranno, fra gli altri, oltre all'On Lorenzo Cesa, l'on Gianfranco Rotondi, il segretario regionale Enrico Di Giuseppantonioil capogruppo al Consiglio Regionale Marianna Scoccia, il capogruppo in Consiglio Comunale Massimiliano Pignoli, i consiglieri comunali Giuseppe Bruno e Riccardo Padovano, il segretario provinciale Valter Cozzi, il segretario cittadino Vincenzo Serraiocco, ed il vice Stefano Pupparo ed il responsabile regionale Enti Locali Andrea Colalongo.

Nel corso della convention l'on Cesa parlerà anche del lavoro svolto e dell'impegno portato avanti per l'Abruzzo da europarlamentare. Lorenzo Cesa sarà nuovamente candidato alle Elezioni Europee.