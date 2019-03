PESCARA CALCIO PARTECIPA ALLA GIORNATA DEI GIUSTI, CERIMONIA A VILLA SABUCCHI

Pubblicazione: 05 marzo 2019 alle ore 17:31

PESCARA - In occasione della Giornata dei Giusti dell'Umanità che si celebra in tutta Italia mercoledì 6 marzo, Il Giardino dei Giusti di Pescara, sito in Villa Sabucchi, si arricchisce di due nuovi alberi dedicati ad Ada Rossi e Nelson Mandela.

I nuovi Giusti sono stati scelti dagli studenti del Liceo Scientifico "Galileo Galilei", Istituto di Istruzione Superiore "Alessandro Volta", Liceo Artistico, Musicale e Coreutico "Misticoni - Bellisario e Istituto Tecnico Commerciale "Aterno-Manthonè" di Pescara.

Le scuole fanno parte del progetto "Conversazioni a Pescara. Società, scienza e letteratura" che insiemea Gariwo e al Comune di Pescara ha istituito il Giardino all'interno di Villa Sabucchi.

Nell'ambito di una collaborazione più ampia che la Onlus Gariwo ha instaurato con la Figc e il suo presidente Gabriele Gravina, sarà presente alla iniziativa anche il presidente del Pescara Daniele Sebastiani, accompagnato da Gennaro Scognamiglio e Gaetano Monachello in rappresentanza dei calciatori della squadra, a testimonianza della vicinanza del mondo del calcio ai temi di cui Gariwo si fa portavoce.

L'iniziativa nasce in collaborazione con il comune di Pescara che sarà rappresentato da Marco Alessandrini, sindaco di Pescara e Francesco Pagnanelli, presidente del Consiglio Comunale.

Saranno presenti e prenderanno la parola Gerardina Basilicata, Prefetto di Pescara, Francesco Misiti, Questore di Pescara, il colonnello Marco Riscaldati, comandante provinciale dell'Arma e Stefano Pallotta, presidente dell' Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo.