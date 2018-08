CUZZI:''NEGOZI APERTI E TANTI EVENTI IN CENTRO PER UN PACCHETTO PROMOZIONALE A 360 GRADI''. TUTTE LE MODIFICHE ALLA VIABILITA' E I DIVIETI PESCARA: ARISA IN CONCERTO PER ''LA NOTTE DELLO SHOPPING'', GRANDE ATTESA IN CITTA'

Pubblicazione: 11 agosto 2018 alle ore 17:15

PESCARA - Negozi aperti, eventi, sport, musica, spettacoli nel cuore della città fino a tarda notte, per una vetrina promozionale a 360 gradi per l'intero territorio.

È partito il countdown per la "Notte dello Shopping", la grande manifestazione, evento clou dell’estate adriatica, che ogni anno attira in città migliaia di turisti, cittadini e curiosi, in programma questa sera a Pescara, dal tramonto fino a tarda notte.

"Una Notte per divertirsi e allo stesso tempo sostenere il comparto commerciale e turistico del territorio in un unico pacchetto promozionale, che accenderà il Ferragosto in città attraverso shopping, musica, spettacoli e intrattenimento", il tutto coronato da un grande evento finale, il concerto gratuito di Arisa, per il quale gli organizzatori prevedono il sold out in piazza della Rinascita a Pescara.

Il tema del nuovo evento è coniugato al festival anni Cinquanta, "You Wanna be Americano", che animerà le strade della città rinnovando la sinergia fra Comune di Pescara, associazioni di categoria e unioni di commercianti.

Sarà Arisa, pseudonimo di Rosalba Pippa, la special guest della "Notte".

"L’estate pescarese diventa davvero straordinaria con Arisa che chiuderà la 'Notte dello Shopping 2018' con il concerto alle 23,30, un orario concepito per conciliare al meglio acquisti e intrattenimento - spiega l’assessore a Turismo e Grandi Eventi del Comune di Pescara, Giacomo Cuzzi - Una grandissima voce, un’interessante presenza scenica, un personaggio che appassiona sia i giovanissimi che un pubblico più maturo e che, per la sua particolarità, richiama curiosità e attenzione popolare".

L’invito dell’amministrazione è quello di "vivere pienamente questa speciale Notte", in attesa di un altro grande concerto, in programma per il 15 agosto, che vedrà sul palco il gruppo Lo Stato Sociale.

"Una festa che oltre ad Arisa, ha quest’anno i colori e la musica degli anni Cinquanta, perché ad animare le vie dello shopping ci sarà il Festival 'You Wanna be Americano', a cura dell’Endas Abruzzo. Ma sarà una festa ampia, perché la sinergia con le associazioni di categoria, la Camera di Commercio e i commercianti si ripropone in tutta la sua forza e porterà altri eventi in altre strade, perché sabato la vocazione turistica e commerciale di Pescara si esprima tutta", aggiunge Cuzzi.

MODIFICHE ALLA VIABILITA’ E DIVIETI

“Questa sera Pescara ospiterà un’altra Notte bellissima, piena di musica e divertimento. Come funzionerà la mobilità? Parcheggio centrale (area di risulta per i nostalgici) gratis dalle ore 18”, sottolinea il vice sindaco e assessore alla Viabilità del Comune di Pescara, Antonio Blasioli.

Dalle ore 17 scatta il divieto di sosta solo su queste arterie: corso Vittorio Emanuele II per il tratto compreso tra piazza Italia e la rotatoria di via Michelangelo; via Nicola Fabrizi per il tratto compreso tra piazza della Rinascita e via Venezia; via Ravenna per il tratto compreso tra via Nicola Fabrizi e corso Vittorio Emanuele; via Firenze nel tratto compreso tra via Venezia e via Genova.

Dalle 18 scatta il divieto di transito sulle seguenti arterie: via Venezia, corso Vittorio Emanuele, corso Umberto I, viale Regina Margherita, via De Amicis, viale Regina Elena, via Mazzini e Lungomare Matteotti, via De Santis, via Tasso, via Ugo Foscolo.

Fra le novità inserite per limitare i disagi e dare sfogo al traffico in modo alternativo a corso Vittorio: occhio a via Caduti del Forte (la via del cinema Massimo). Dalle ore 18 la corsia preferenziale lato nord di via Caduti del Forte sarà transitabile alle auto in direzione monti, mentre sarà sempre possibile transitare sulla corsia verso il mare.

A ciò si aggiungono alcuni divieti perché la manifestazione si svolga in piena sicurezza: divieto di consumo o abbandono in luogo pubblico bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie o contenitori di vetro o lattine; divieto di vendita per asporto e somministrazione di bevande di qualsiasi genere contenute in bottiglie o contenitori di vetro o lattine, anche ove dispensate da distributori automatici, fatta salva per i gestori degli esercizi commerciali la somministrazione all’interno dei locali autorizzati e loro pertinenze, nel quadrilatero delineato da corso Vittorio Emanuele II, via Muzii, viale della Riviera, Lungomare Matteotti, via Balilla, via Venezia, dalle ore 19 di sabato 11 agosto 2018 alle ore 3 di domenica 12 agosto 2018 e comunque fino alla fine dell’evento.