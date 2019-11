PESCARA: AGENDE ROSSE IN PIAZZA A RANCITELLI CONTRO LA CRIMINALITA'

Pubblicazione: 28 novembre 2019 alle ore 13:13

PESCARA - L’attentato incendiario a Rancitelli, rappresaglia per una testimonianza televisiva della realtà che vive una zona di Pescara sempre più ostaggio di violenze, spaccio, racket e comportamenti mafiosi, è la dimostrazione dell’escalation in atto. Un episodio gravissimo e inquietante che viene dopo le aggressioni a due troupe televisive e l’intimidazione al consigliere regionale Pettinari, momenti più eclatanti di violenza e soprusi quotidiani.

È quanto si legge in una nota dell'associazione Antimafie Rita Atria, Movimento Agende Rosse “Paolo Borsellino – Giovanni Falcone” Abruzzo.

"Aderiamo alla mobilitazione sorta in questi giorni e che scenderà in piazza il 30 novembre. Per gridare con forza la necessità di una lotta titanica che deve essere messa in campo per il ripristino della legalità e della giustizia, di una società che rispetti le regole democratiche e fermi la deriva da far west. E per ribadire l’unica maniera vera e autentica di praticare l’antimafia e commemorare coloro che sono stati assassinati per aver denunciato e lottato contro il terribile cancro criminale che devasta la società abruzzese e italiana tutta. Non ci rassegniamo alla scalata delle classifiche nazionali per reati gravi, al montare dello spaccio, del racket, del malaffare nella gestione dei rifiuti e negli intrecci dei colletti bianchi. E la realtà di Rancitelli è la punta più avanzata di una presenza mafiosa che coinvolge tutta la Regione, come hanno documentato in questi ultimi giorni le ultime novità sulla ricerca di giustizia e verità per Roberto Straccia (senza dimenticare gli intrecci criminali dello spaccio di droga che aleggiano sull’omicidio di Alessandro Neri) e le inchieste sul traffico di droga dalla Campania al carcere di Lanciano e sulla penetrazione delle mafie foggiane nel vastese. Nulla abbiamo da aggiungere a quanto già affermato e denunciato negli ultimi mesi, ai diversi comunicati e dossier che abbiamo firmato", prosegue la nota.

E i cui contenuti oggi rilanciamo con ancora più forza, su Rancitelli, Pescara e tutto l’Abruzzo, portandoli nuovamente all’attenzione pubblica.

