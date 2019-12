PERDONANZA: QUAGLIARIELLO, ''STORIA, PRESENTE E FUTURO DELL'AQUILA NEL SEGNO DELLA SPERANZA''

Pubblicazione: 12 dicembre 2019 alle ore 19:47

L'AQUILA - "Congratulazioni all’Aquila, congratulazioni all’amministrazione di Pierluigi Biondi, congratulazioni a tutti coloro che hanno creduto in questo risultato e hanno lavorato perché divenisse realtà: il riconoscimento della Perdonanza quale patrimonio Unesco può aiutare a rimarginare le ferite morali di dieci anni fa e riconnettere la storia, il presente e il futuro dell’Aquila sotto il segno della speranza".

Lo dichiara il senatore Gaetano Quagliariello, eletto per il centrodestra nel collegio L'Aquila-Teramo.

"Con la transumanza e l’alpinismo, il degno coronamento di una tripletta che tutti insieme dovremo valorizzare per L’Aquila, per l’Abruzzo e per l’entroterra appenninico", Cconclude Quagliariello.