INTERVISTA A DEPUTATA PD, ''SALVATI 700 MILA EURO, ADESSO EVENTO ALL'ALTEZZA'', ''CON NOSTRO GOVERNO SOPRINTENDENZA UNICA, APERTURA MAXXI, MUNDA MUSEO AUTONOMO'' FESTIVAL INCONTRI: SALVI I FONDI, PEZZOPANE,

'ORA USARLI BENE, DA BIONDI SOLO POLEMICHE'

Pubblicazione: 17 dicembre 2019 alle ore 06:46

L'AQUILA – Sul Festival degli incontri il sindaco Pierluigi Biondi ha aizzato una polemica assurda. Io ho salvato i 700mila euro che erano a rischio. Ora si organizzi evento all’altezza e utile alla città".

E’ uno dei passaggi dell’intervista ad Abruzzoweb della deputata aquilana del Partito Democratico, Stefania Pezzopane, che fa il punto sui risultati portati a casa, a beneficio del capoluogo d'Abruzzo.

Grazie, tiene a sottolineare anche al suo impegno in parlamento, dove è approdata nel 2013, e in particolare di Dario Franceschini, ministro dei Beni culturali con il governo Gentiloni dal dicembre 2016 al maggio 2018 e poi con il Conte Bis, da settembre di quest'anno. In sintesi, la Sovrintendenza che resta a L'Aquila, l'apertura del museo di arte contemporanea Maxxi, e la produzione del Munda come museo autonomo. Infine l'annuncio tanto atteso: la Perdonanza celestiniana patrimonio mondiale dell'Unesco.

Pezzopane però torna ad attaccare il sindaco di Fratelli d’Italia Biondi, sulla vicenda del Festival degli incontri, finanziato dal Ministero con 700 mila euro, per le celebrazioni del decennale del sisma. Evento che si sarebbe dovuto tenere a metà ottobre ma "affossato" da Biondi, che ne ha contestato l'essere troppo costoso, troppo di sinistra, e per la partecipazione "divisiva" in particolare di personaggi quali lo scrittore e sceneggiatore della celebre serie Gomorra, Roberto Saviano, e il fumettista cult Zerocalcare, apertamente schierati politicamente.

"Il sindaco ha cominciato a inveire - commenta Pezzopane - , a protestare tra l'altro mostrando un lato della sua personalità non positivo, perché se l'è presa con Saviano. Francamente ha aizzato una polemica assurda. Io mi sono occupata di salvare i 700 mila euro, e che era la cosa più importante, perché erano fondi dedicati al decennale. Ora su quei fondi bisognerà fare un ragionamento serio, assieme al Ministero, perché serve che ci sia un utilizzo utile, che dia riscontro alle tante associazioni del territorio, non devono essere usati per evento spot".

L’intervista è stata resa poche ore prima dell'attesa notizia arrivata durante l’incontro annuale del Comitato intergovernativo dell’Unesco, che si sta svolgendo a Bogotà (Colombia) , dove la Perdonanza celestiniana è stata ufficialmente iscritta nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale immateriale.

“Una notizia tanto attesa e tanto sofferta. Una bellissima conclusione di un lungo e complicato iter. Ora la Perdonanza esce definitivamente dalle mura della città. In molti ci hanno messo testa e cuore e qualcuno, che pure ha dato tanto, non potrà godere di questa soddisfazione", ha poi commentato Pezzopane in una nota.

Ed è per la deputata è solo un tassello del nuovo protagonismo che l'Aquila potrà esprimere sul fronte culturale, a dieci anni dal terremoto del 6 aprile 2009.

Altra buona notizia per Pezzopane è poi l'apertura del museo di arte contemporanea del Maxxi, a palazzo Ardinghelli".

"Anche questo è un straordinario risultato, esito di un percorso avviato con il ministro Dario Franceschini, nel governo di Paolo Gentiloni. A gennaio ci sarà un primo passaggio importante, con la consegna dei locali, e l'avvio delle prime attività. Per poi esplodere a giugno con una programmazione molto importante su cui anche il ministero sta lavorando tutte queste attività di governo".

Questo in una città in cui il Munda, il Museo Nazionale d’Abruzzo, è stato inserito tra i dieci musei autonomi introdotti dalla riorganizzazione del Mibact, approvata il 3 dicembre dal Consiglio dei Ministri.

"Anche in questo caso - commenta Pezzopane - grazie all'azione del governo, il Munda avrà una sua autonomia, avrà un direttore generale dedicato, la selezione del direttore avverrà con bando internazionale: e questo significa molto in termini di operatività e capacità di attrarre risorse. Ed è anche un grande riconoscimenti: I criteri per la selezione dei nuovi musei autonomi vanno dalla rilevanza dei luoghi e delle collezioni, alle potenzialità di sviluppo e agli impatti sociali sulle comunità. In questo contesto il Munda, per la sua collezione archeologica e di dipinti, sculture medioevali e moderne, testimonia l'identità, la storia e la cultura dell'intera regione".

Infine altra buona notizia, arrivata il 2 dicembre è che L'Aquila non perderà la 'sua' Soprintendenza, su decisone sempre del ministro Franceschini, l'Abruzzo ne avrà due definitive e stabili, una a Chieti e l'altra nel capoluogo.

"Ringrazio anche in questo caso il ministro che ha ascoltato con attenzione le voci che in ambito sindacale e tra gli operatori si erano levate a sostegno delle due Soprintendenze. L'Aquila va ricordato non aveva una Soprintendente stabile, c'era solo quella speciale istituita dopo il sisma 2009. Anche qui c'è voluto grande impegno, e i risultati sono arrivati grazie al Partito democratico al governo".