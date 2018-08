PERDONANZA L'AQUILA: TRIPODE DELLA PACE

A COLLEMAGGIO, FLAVIO INSINNA SUL PALCO

Pubblicazione: 04 agosto 2018 alle ore 11:48

L’AQUILA - È sul torrione della basilica di Collemaggio che, il 23 agosto, verrà acceso il tripode della pace.

Ad attendere il 39esimo fuoco del Morrone, nel teatro del Perdono allestito davanti al sagrato della basilica ci saranno tutte le autorità civili e religiose, per un grande evento che vedrà sul palco la conduttrice Rai, Lorena Bianchetti, e il presentatore e attore, Flavio Insinna.

Queste le principali novità annunciate ieri nella sala Rivera di Palazzo Fibbioni (via San Bernardino), in occasione della conferenza stampa di presentazione dell’itinerario del Fuoco del Morrone, nell’ambito della Perdonanza 2018. Sono intervenuti Sabrina di Cosimo, assessore alla Cultura, Floro Panti, per il Movimento Celestiniano, Sabrina Ciancone, sindaco di Fontecchio e i membri del Comitato organizzatore della 724esima Perdonanza.

L’incontro con i giornalisti è stato coordinato da Massimo Alesii, portavoce del Comitato organizzatore.

La Festa della Perdonanza Celestiniana si svolge, sin dalle sue secolari origini, nella provincia e città dell'Aquila, capoluogo della Regione Abruzzo.

Le pratiche festive e rituali che rendono l'elemento un patrimonio culturale immateriale vivente, coinvolgono una vasta parte della provincia dell'Aquila secondo un itinerario tradizionale denominato oggi "Cammino del Perdono" .

"Il Fuoco del Morrone" è una tradizionale lunga staffetta podistica, animata da numerosi eventi popolari, devozionali e rievocazioni storiche, attraverso la quale la fiaccola viene portata dall'eremo di Sant'Onofrio sul Morrone (vicino Sulmona) sino alla Basilica di Santa Maria di Collemaggio all’Aquila.

Organizzata dal Movimento Celestiniano, prenderà il via anche quest’anno il 16 Agosto e si concluderà il 23 con una cerimonia di accensione del tripode della Perdonanza sull’antico torrione della Basilica di Santa Maria di Collemaggio.

Un lungo itinerario che da anni viene ripercorso e partecipato da tante comunità che accompagnano il cammino del Fuoco di Celestino attraversando dal 16 al 23 Agosto tutti i più antichi Luoghi e Comuni del meraviglioso Abruzzo interno.

Sono trenta quest’anno le località nelle quali si fermerà il Fuoco.

A partire dalla Badia Morronese, con la sua Chiesa recentemente restaurata per passare attraverso Sulmona e poi avviarsi verso Raiano da lì raggiungerà L’Aquila attraversando tutta la bellissima Valle Subequana, ripercorrendo i passi di quell’antico corteo che portò dal 25 al 27 luglio 1294 Pietro Angeleri dall’Eremo di Sant’Onofrio al Morrone all’Aquila per essere qui incoronato Papa Celestino V il 29 Agosto 1294, festività della decollazione di San Giovanni Battista.

Oltre Sulmona e L’Aquila che accoglieranno il Fuoco con Grandi Eventi rispettivamente nell’antico Centro Storico e nel Piazzale antistante la Basilica di Santa Maria di Collemaggio, tutte le località attraversate organizzano in questa occasione specifiche cerimonie che prevedono l’Arrivo del “Fuoco”, l’Accensione della Lucerna del Cammino del Perdono all’interno della Chiesa, la Benedizione del Fuoco e la cerimonia religiosa, l’Accensione del tripode locale, la Firma della Pergamena della “Perdonanza”.

Numerosi e significativi eventi saranno organizzati dalle Comunità locali in occasione del passaggio e delle soste del Fuoco del Morrone.