PER IL NEW YORK TIMES IL MONTEPULCIANO D'ABRUZZO E' TRA I 12 VINI MIGLIORI AL MONDO

Pubblicazione: 03 giugno 2019 alle ore 11:42

L'AQUILA - Il Montepulciano d’Abruzzo conquista gli Stati Uniti e il New York Times lo inserisce tra i 12 vini migliori del mondo, relativamente al prezzo che non supera gli 11 euro a bottiglia.

La selezione di etichette, fatta dal critico enogastronomico americano Eric Asimov per New York Times, propone, come riporta La Repubblica, 12 vini provenienti da tutto il mondo a meno di 12 dollari, l’equivalente di circa 11 euro, e tra questi inserisce anche il vino simbolo della terra d’Abruzzo: il Conte Montepulciano d’Abruzzo 2017.

Il nome, Montepulciano d’Abruzzo, rivela subito le informazioni principali del vino: "uva Montepulciano coltivata nella regione Abruzzo, sulla costa adriatica. La combinazione particolare è data dal sapore di frutta dolce e ciliegia, compensato da un po' di amarezza e acidità proprie del vitigno. È delizioso e rinfrescante".