PENNE: ALPINI, TUTTO PRONTO PER IL RADUNO ''SEZIONALE ABRUZZESE''

Pubblicazione: 30 agosto 2018 alle ore 16:32

PENNE - È tutto pronto per il raduno sezionale "Abruzzi" degli alpini. Sono attesi a Penne (Pescara), da domani a domenica 2 settembre, giorno della sfilata, oltre duemila penne nere provenienti anche da fuori regione, in rappresentanza di duecento sezioni.

L’evento è organizzato dall’associazione nazionale-sezione di Penne "Tommaso Cutilli" con il contributo dell’amministrazione comunale. L’intero centro storico si è mobilitato per accogliere le penne nere con bandiere, festoni e gagliardetti.

"La Città vestina ha un profondo legame con gli alpini - ha esordito il sindaco Mario Semproni -. La sezione pennese è una delle più antiche della regione, quest’anno festeggia gli 80 anni dalla sua fondazione, nata nel 1938 grazie all’alpino Nereo Scatozza, e abbiamo voluto festeggiare questo avvenimento, ospitando il raduno regionale per omaggiare e abbracciare gli alpini d’Abruzzo".

"Gli iscritti della sezione sono quasi 140 - ha proseguito Semproni - e grazie al lavoro svolto in questi anni dal presidente Luciano Bifari, gli alpini di Penne sono diventati un supporto straordinario per l’attività comunale: sono presenti in ogni manifestazione pubblica e quando bisogna aiutare gli altri sono sempre disponibili. Lo fanno sempre in silenzio e con spirito di fratellanza".

"Gli alpini di Penne sono stati i primi a intervenire nella tragedia di Rigopiano, nel gennaio 2017, coordinando le attività di supporto all’interno del Centro operativo misto, allestito nel palazzetto dello sport di contrada Campetto, costituito durante le operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione", ha concluso .

Il Comune di Penne, domani pomeriggio, in occasione della presentazione dell’evento, alle17.30 nella sala consiliare del Municipio, renderà onore al 9° Reggimento alpini dell’Aquila, che nel 1998 ricevette la cittadinanza onoraria dal Comune Penne, per l’attività svolta durante gli eventi calamitosi del 2016 e 2017.

Nell’occasione della tre giorni, sarà inaugurata la nuova sede della sezione cittadina in via Verrotti in un locale messo a disposizione dal Comune. Non solo: previste tre mostre dedicati agli alpini, nel chiostro di San Domenico, e un concerto della corale cittadina "Monte Camicia", venerdì 31 agosto, 20.30 nel chiostro di San Domenico.

La sfilata ci sarà domenica 2 settembre a partire dalle 9 con l’arrivo dei partecipanti e la colazione alpina; seguirà l’ammassamento a Fontenuova e la partenza del primo gruppo, alle 11, da via Caselli e due fanfare degli alpini,sezionale abruzzese e di Borbona, e tre bande (Penne, Picciano e Montefino). A porta San Francesco sarà allestito il palco.