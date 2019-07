PEDEMONTANA ABRUZZO-MARCHE: D'ERCOLE, ''MARSILIO DIMENTICA LA VAL FINO''

Pubblicazione: 08 luglio 2019 alle ore 12:22

TERAMO - "Forse mal consigliato o non informato adeguatamente dal suo staff, il Presidente Marsilio dimentica totalmente il collegamento Val Fino- Vl Vomano e concentra tutte le sue richieste e dichiarazioni sul versante della Val Vibrata, in direzione Ascoli Piceno".

A dirlo Vincenzo D'Ercole, sindaco di Castiglione Messer Raimondo, appreso dela lettera che il presidente della giunta regionale, Marco Marsilio ha inviato al presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, e al sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Giancarlo Giorgetti, per chiedere l'inserimento della Pedemontana Abruzzo-Marche nei Dpcm riguardanti la revisione della rete stradale di interesse nazionale, in corso di approvazione.



"Mi preme rappresentare che la Pedemontana Abruzzo-Marche -scrive il sindaco -, ha un tratto strategico con progetto esecutivo e già realizzato in alcuni tratti funzionali anche in Val Fino, una territorio che ha una situazione molto critica dal punto di vista dei collegamenti viari. Mi sento in dovere di rappresentare le esigenze negate alla mia comunità e alla mia vallata che attendono da troppi anni questa infrastruttura fondamentale per la provincia di Teramo e per l'intera regione. Invito dunque il Presidente Marsilio ad approfondire meglio l'intero progetto della Pedemontana e riformulare una richiesta al Governo che tenga conto delle esigenze di tutti i territori della provincia, Valle del Fino compresa. A tal proposito sarei onorato di ospitare il presidente Marco Marsilio a Castiglione Messer Raimondo affinchè si possa rendere conto di persona delle condizioni della viabilità in vallata".