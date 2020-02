PEDAGGI A24-A25: SINDACI NON INCONTRANO MINISTRO DE MICHELI, ''PRIMA I FATTI'

Pubblicazione: 17 febbraio 2020 alle ore 15:30

I Sindaci e gli Amministratori di Lazio e Abruzzo impegnati nella lotta contro il “caro pedaggi e per la sicurezza della A24/A25”, comunicano che non parteciperanno all’incontro che si terrà nel pomeriggio di oggi ad Avezzano organizzato dal PD Abruzzese alla presenza del Ministro dei Trasporti Paola De Micheli.

Nella nota i primi cittadini ribadiscono che "la loro non è una battaglia di colori politici, ma di civiltà e pertanto restano in attesa della convocazione di un incontro istituzionale che doveva svolgersi entro il 30 novembre 2019 e che ad oggi, nonostante alcuni solleciti fatti al Ministro, ancora non viene convocato".

Rammaricati di questa situazione comunicano che "qualora entro la fine di febbraio non venga convocato questo incontro torneranno i primi di marzo ad organizzare nuove forme di protesta sotto il MIT. I territori di Lazio ed Abruzzo meritano una soluzione definitiva al problema del “caro pedaggi e della sicurezza della A24/A25”.

La soluzione definitiva per i sindaci passa necessariamente per l’adozione di quel Piano Economico Finanziario inviato in Europa, ma fermo.

"Il dossier A24/A25 è stato chiuso dall’Europa che lo riaprirà solo quando il nostro Ministero riterrà di dover fornire le dovute spiegazioni richieste. I Sindaci e gli Amministratori sono sempre più uniti e determinati a tutelare i cittadini e i loro territori", conclude la nota.