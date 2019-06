PEDAGGI A24-25: MARCOZZI, ''M5S AD ATTACCHI PD RISPONDE CON I FATTI''

Pubblicazione: 14 giugno 2019 alle ore 19:23

PESCARA - “Agli attacchi strumentali del centro sinistra in Regione Abruzzo, il MoVimento 5 Stelle risponde con i fatti e con le soluzioni: oggi il Ministro d Toninelli ha trovato un accordo con Strada dei Parchi per il congelamento dell’aumento delle tariffe delle Autostrade A24 e A25 fino alla fine di agosto. È stato inoltre preso l'impegno, dal MIT e dal Ministero dell'Economia e Finanza, di arrivare entro luglio alla definizione del Pef e contestualmente alla predisposizione di un piano finanziario di convalida per l’esecuzione di opere di messa in sicurezza sismica, per un importo pari a circa 700 milioni di euro coperti da contributi pubblici”.

Replica così il capogruppo in Regione Sara Marcozzi del Movimento 5 stelle, stesso partito del ministro Danilo Toninelli, replicando alle dure accuse di "evanescenza", dell'azione del governo sulla partita dell'aumento dei pedaggi, lanciate ieri in conferenza stampa dall'opposizione di centrosinistra in Regione.

“Lo avevamo detto già nei giorni scorsi – prosegue Marcozzi – che il Ministro Toninelli era a lavoro per trovare un accordo. Come volevasi dimostrare l’allarmismo del centro sinistra, che per la seconda volta chiede un Consiglio Regionale Straordinario su una questione che è già stata risolta dal governo, si è rivelato privo di contenuto. Questa è l’occasione per ribadire una volta di più quale sia la differenza tra il MoVimento 5 Stelle e il Pd, unito a tutti i suoi alleati. Noi siamo rimasti in silenzio a lavorare, aspettando di fare qualsiasi comunicazione a risultato ottenuto, loro si sono riempiti la bocca di dichiarazioni senza risolvere niente”.