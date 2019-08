PD: CARLO BENEDETTI NUOVO PRESIDENTE COMMISSIONE GARANZIA ABRUZZO

L'AQUILA - Si è riunita per la prima volta dopo l’assemblea regionale del 20 luglio la Commissione di garanzia del Partito Democratico abruzzese, durante la quale è stato eletto il presidente.

Si tratta dell’avvocato Carlo Benedetti, già presidente del Consiglio comunale dell’Aquila.

Il segretario Michele Fina augura "a Carlo Benedetti e a tutti i nuovi componenti della Commissione di Garanzia un buon lavoro. Conto molto su un loro lavoro niente affatto episodico o burocratico. Dobbiamo rimettere in ordine il Pd e pretendere da tutti il rispetto delle regole. In troppi luoghi persistono conflitti e litigi che vanno risolti. In troppi ritengono il Pd un autobus su cui salire e da cui scendere a piacimento".

"In troppi ignorano non solo i principi del nostro Statuto ma, più di fondo, l’idea che in un partito si milita per concorrere in modo democratico a determinare la politica nazionale e locale e non per trarne beneficio individuale, ignorando completamente la tutela della comunità politica di cui si è parte. Io stesso ho avuto modo di denunciare recentemente fatti incresciosi e surreali: come realtà comunali in cui sono stati di più i partecipanti alle primarie che gli elettori del centrosinistra alle elezioni. Cioè luoghi in cui discutibili personaggi occupano il Pd, anche se collocati concretamente in altri fronti politici. Questo è avvenuto per una malsana tolleranza che è sfociata in stupidità. E si tratta solo di un esempio".

"Adesso basta. Abbiamo molto lavoro da fare e confido che la nuova Commissione possa aiutarci sulla strada della chiarezza, della trasparenza, della correttezza e del rispetto”, conclude Fina.