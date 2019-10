PD ABRUZZO: I PRIMO 100 GIORNI DI MICHELE FINA, BILANCIO IN CONFERENZA STAMPA

Pubblicazione: 27 ottobre 2019 alle ore 16:45

PESCARA - A cento giorni dall'inizio del mandato del segretario del Pd Abruzzo, Michele Fina, verrà tracciato un primo bilancio delle attività svolte.

L'appuntamento è per domani, lunedì 28 ottobre, dalle 11, presso Spazio 010 in via dei Peligni 93 a Pescara, dove il Pd Abruzzo terrà una conferenza stampa.

Sarà riepilogato il lavoro svolto e si presenteranno le prossime iniziative, che vedranno in Abruzzo interventi di esponenti del governo e della maggioranza parlamentare.