PD: A PESCARA PRESENTAZIONE LISTE DI ''ABRUZZO PER MAURIZIO MARTINA''

Pubblicazione: 26 febbraio 2019 alle ore 17:12

PESCARA - Domani, mercoledì 27 febbraio alle ore 11,30, nella Sala "E. Berlinguer" in Via Lungaterno Sud 74 a Pescara, in occasione delle primarie del Partito Democratico di domenica 3 marzo, il Coordinamento regionale "#Fiancoafianco per Maurizio Martina Segretario" presenterà alla stampa le quattro liste provinciali di "Abruzzo per Martina".

Saranno presenti, tra gli altri, Luigi Febo del coordinamento regionale "Abruzzo per Martina" e capolista nel collegio di Chieti; il consigliere regionale del Pd, Dino Pepe; la deputata del Partito Democratico e capolista nel Collegio dell'Aquila, Stefania Pezzopane; il presidente emerito della Provincia di Pescara, Antonio Di Marco e Gianluca Fusilli, già deputato Pd nella passata Legislatura e capolista nel collegio di Pescara.

Durante la conferenza stampa saranno spiegate le ragioni del sostegno alla candidatura di Maurizio Martina di coloro che nei rispettivi territori stanno animando la Mozione congressuale.