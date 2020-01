PATTINAGGIO: CENTRO POLISPORTIVO GIOVANILE AQUILANO, TUTTI I RISULTATI DEL 2019

Pubblicazione: 12 gennaio 2020 alle ore 20:43

L'AQUILA - Si chiude l'anno 2019 per il settore pattinaggio del Centro Polisportivo Giovanile Aquilano, comunemente conosciuto come CPGA.

Durante il pranzo Sociale del 15 dicembre, con presenti quasi tutti gli atleti, agonisti, preagonisti e anche parte della Scuola di Pattinaggio, si è provveduto a consegnare i meritati riconoscimenti agli Atleti meritevoli.

Un anno - si legge in una nota della società aquilana - veramente difficile pieno di sorprese, con tante cose positive e tanti problemi che sono stati parzialmente risolti, risolti ed altri ancora da risolvere. Una grande gioia, che ha coinvolto tutti i componenti di questo settore, è di veder felicemente chiusa e risolta una brutta parentesi che ha riguardato una nostra bravissima Atleta che ha superato un problema, di non semplice soluzione, relativo ad una improvvisa malattia che l’ha messa a rischio di vita.

Inoltre i risultati che sono arrivati, grazie all'impegno dei Tecnici, Dirigenti e principalmente degli Atleti, hanno fatto sì che il Centro Polisportivo Giovanile Aquilano tornasse tra le prime società a livello Regionale e Nazionale.

Alto evento, che è risultato molto importante a livello di ottimizzazione della preparazione degli Atleti, è stato che il Comune dell'Aquila, grazie all’interessamento dell’assessore allo sport Vittorio Fabrizi, ha concesso al Consorzio Pattinaggio L'Aquila la gestione provvisoria della pista comunale di pattinaggio di San Sisto, che a spese del Centro Polisportivo Giovanile Aquilano è stata ripulita, anche dopo i violenti temporali che l’hanno riempita di fango, sistemata per le cose più importanti ammalorate quali le molte fessurazioni, la sostituzione delle tavole tutto lungo tutto il perimetro della pista, (erano ormai diventate fatiscenti e pericolose), la sostituzione delle grate rotte con la pulizia delle caditoie con relativo ripristino dei condotti rotti ed acclusi, la pulizia degli spogliatoi, dei passaggi pedonali intorno alla pista e tutto quanto altro per renderla fruibile.

Tutto ciò solo e soltanto utilizzando le risorse economiche del Centro Polisportivo Giovanile Aquilano.

Grazie al presidente del Consorzio Pattinaggio L’Aquila, Corrado Ruggeri, si è potuta avere la collaborazione degli uffici Comunali, che ringraziamo per l’aiuto, nel taglio dell’erba e la riparazione di una importante perdita d’acqua.

I migliori e maggiori risultati che hanno realizzato gli atleti di questa Associazione si sono ottenutiti nei campionati regionali, italiani, per finire ai campionati del mondo vinti da Alessandra Susmeli.

Non bisogna assolutamente dimenticare la medaglia d'argento di Federica Di Natale ai Campionati Italiani Indoor di corsa su pista di Pescara.

Il Panathlon L’Aquila, del presidente Francesco Tironi, ha voluto premiare consegnando una targa ricordo, durante la cerimonia del 5 dicembre, ad Alessandra Susmeli e Federica Di Natale per i risultati sportivi ottenuti e per aver portato l’immagine della Città, dello sport Aquilano e di una Società Aquilana ad alti livelli. Ad Alessandra la targa riportava la seguente dedica, “Ad Alessandra Susmeli atleta di pattinaggio a rotelle del CPGA asd per aver vinto numerosi titoli Italiani, Europei e Mondiali per l’attaccamento ai colori sociali e per aver dimostrato che lo spirito sportivo è senza tempo” Prima del Panathlon, l’8 d agosto, l’assessore allo Sport della Regione Abruzzo, Guido Quintino Liris, ha voluto consegnare, con una cerimonia organizzata ad hoc presso il palazzo della Regione di via Leonardo da Vinci n. 6 a L’Aquila, un riconoscimento ad Alessandra Susmeli per il titolo del Mondo vinto e principalmente per portare sempre con onore il nome della Città di L’Aquila e della Regione Abruzzo a livello mondiale Nella Festa dello sport di San Demetrio Né Vestini, svoltasi il 20 settembre, il sindaco Silvano Cappelli ha fatto premiare, da Paolo Barilla, oltre che Dalia Visconti, promessa del pattinaggio, Alessandra Susmeli per i meriti e risultati sportivi ottenuti.

Altri importanti risultati sono stati quelli, nella categoria Master, ottenuti da Michela Mannucci, due volte Campionessa Italiana. Tanti titoli regionali sono stati conquistati da parte di atleti come Dalia Visconti, Kamber Skenderaj, Ludovica Dionisio.

Tutta questa attività appena annunciata ha fatto sì che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano abbia concesso dei riconoscimenti importanti a Tecnici Federali tesserati per il CPGA ed alla stessa Società. Michela Mannucci ed Alessandra Susmeli sono state insignite della palma di Bronzo al merito Tecnico mentre al Centro Polisportivo Giovanile Aquilano è stata assegnata la Stella d'Argento al Merito Sportivo.

A Federica Di Natale è stata consegnata una targa di riconoscimento quale atleta di rilievo nel panorama regionale abruzzese per i risultati ottenuti a livello Nazionale. Anche il Comitato Regionale della Federazione Italiana Pattinaggio, presieduto dal Sig. Di Eugenio Giovanni di Martinsicuro, ha organizzato una manifestazione, presso la sala Consiliare del Comune di Pescara, per il prossimo 22 gennaio, denominata “Riconoscimenti per i Risultati Agonistici anno 2019” Tra i premiati anche alcuni Atleti del CPGA, Ludovica Dionisio, Dalia Visconti e Kamber Skenderaj per i risultati di livello Regionale.

Mentre Federica Di Natale per i risultati di livello Nazionale ed Alessandra Susmeli per aver vinto il Titolo del Mondo 2019 a Barcellona. Il Centro Polisportivo Giovanile Aquilano proseguirà con i suoi programmi di incentivazione e sviluppo di questa disciplina sportiva e di tutte le altre che la Polisportiva propone e gestisce, il Karate, Il Tennistavolo, il Pattinaggio Artistico, la Vela e le attività di montagna. Per queste discipline sono aperti i corsi scuola base, del preagonismo ed ovviamente per chi lo desidera anche l’avviamento all’agonismo e l’agonismo di alto livello. Grazie a Dio i numeri degli iscritti sono in crescita come pure i risultati agonistici.

Anche nel 2020 si organizzeranno molteplici manifestazioni sportive ed in primis gli Internazionali d’Italia e Campionato Nazionale CSEN che si celebreranno dal 22 al 24 maggio 2020, sia su pista che su strada. La Federazione Italiana, presieduta dall’aquilano Sabatino Aracu, ha inserito la manifestazione di maggio, organizzata dal CPGA con il patrocinio del Comune di L’Aquila, della Provincia di L’Aquila e della Regione Abruzzo nel “Ranking Nazionale Federale” che, in base ai risultati ottenuti, qualifica i migliori atleti partecipanti per la convocazione nella Rosa della Nazionale Italiana.

Attualmente le attività del CPGA pattinaggio si svolgono per la scuola di pattinaggio velocità presso la palestra della scuola media Dante Alighieri dalle 17,30 alle 18,30, mentre per il pattinaggio artistico dalle 18,30 alle 19,30 ambedue il martedì e giovedì. Il preagonismo e l’agonismo presso il Palasandolo di Centi Colella il Lunedì e Mercoledì dalle 18,30 mentre il venerdì alle 17,30.