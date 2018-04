PASQUETTA SOLIDALE: ANCHE L'AQUILA SI TINGE

DI BLU AL MOVIEPLEX PER GIORNATA AUTISMO

Pubblicazione: 02 aprile 2018 alle ore 16:23

L'AQUILA - Anche all’Aquila la pasquetta 2018 si tinge di blu.

Il 2 aprile 2018 si celebra in tutto il mondo la “giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo” istituita dalle Nazioni Unite nel 2007 per far luce su questa disabilità, contrastando la discriminazione e l’isolamento e promuovendo la ricerca, il miglioramento dei servizi e la piena inclusione sociale per le persone con autismo.

In questa occasione vengono organizzati in tutto il mondo eventi sul tema, incontri, convegni e mostre e in diverse città vengono illuminati di blu i principali edifici come testimonianza della sensibilità nei confronti delle problematiche legate ai disturbi autistici.

E per accendere ulteriormente i riflettori su una sindrome cresciuta di dieci volte negli ultimi quarant’anni, l’Associazione Autismo Abruzzo onlus con il patrocinio del Kivanis club L'Aquila, vi aspetta, alle ore 18 presso il cinema Movieplex , per assistere alla proiezione del film-documentario “Tommy e gli altri”: un viaggio attraverso l’Italia per raccontare le vite, le paure e le speranze di altri ragazzi come Tommy e dei loro genitori. Un’unica domanda guiderà il loro viaggio: cosa succede a questi ragazzi quando diventano grandi?

Il film ha vinto il premio assoluto Aretè 2017 alla Comunicazione Responsabile all’Università Bocconi, nell’ambito del Salone della CSR e dell’innovazione sociale.

Inoltre lo stesso film, scritto da Nicoletti e con la regia di Massimilano Sbrolla, ha vinto anche la sezione “Media” dello stesso premio con la motivazione: «ll sogno di un padre che non si rassegna, progetta, sogna, immagina una città dell’utopia dove i propri figli potrebbero avere dignità di vita e reale inclusione sociale»