PASQUA: CARITAS E BANCO ALIMENTARE, +20% RICHIESTE DI CIBO

Pubblicazione: 09 aprile 2020 alle ore 11:53

ROMA - Aumentano del 20%-30% le richieste di aiuto alimentare nel corso dell'emergenza coronavirus, facendo salire a 3,2 milioni le persone che hanno bisogno di aiuto per mangiare per Pasqua.

È quanto emerge da una stima della Coldiretti, sulla base dei sostegni alimentari dei fondi Fead distribuiti da associazioni come la Caritas e il Banco Alimentare.

Le situazioni di difficoltà sono diffuse in tutta Italia ma le maggiori criticità, sottolinea la Coldiretti, si registrano nel Mezzogiorno con il 20% degli indigenti in Campania, il 14% in Calabria e l'11% in Sicilia; situazione diffuse di bisogno alimentare anche nel Lazio (10%) e nella Lombardia (9%) dove più duramente ha colpito l'emergenza sanitaria.

Un'emergenza sociale senza precedente dal dopoguerra contro la quale si è attivata la solidarietà per rafforzare gli interventi sul piano alimentare e per garantire una Pasqua dignitosa a chi soffre. In campo, ricorda la Coldiretti, sono scese molte organizzazioni ma anche quasi 4 italiani su 10 (39%) che in questi giorni stanno partecipando a iniziative di solidarietà per aiutare chi ha più bisogno attraverso donazioni o pacchi alimentari. Tra queste le operazioni di aiuto messe in campo dagli agricoltori con la spesa sospesa.