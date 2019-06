PARCO MAIELLA: 16MILA EURO PER TUTELA SALAMANDRE, SINDACO BUCCI, ''PENSARE PRIMA ALLE BUCHE''

Pubblicazione: 22 giugno 2019 alle ore 15:47

GAMBERALE - "Attenzione, attraversamento salamandre. Non schiacciatele": questa la scritta che comparirà sui cartelli stradali all'interno del territorio del Parco della Maiella per spingere gli automobilisti a viaggiare a passo d'uomo.

Un "progetto" che costerà alla Regione e alla Provincia di Chieti 16 mila euro, somma che però fa andare su tutte le furie il sindaco di Gamberale, Maurizio Bucci che, come racconta Il Centro, ha subito inviato una lettera-avvertimento al governatore Marco Marsilio, ai presidenti della Provincia, Mario Pupillo, e del Parco, Claudio D'Emilio, oltre che il direttore Luciano Di Martino, tutti diffidati a non spendere male tutti quei soldi.

"Va prima garantita la sicurezza stradale dei cittadini, poi viene tutto il resto", scrive Bucci. I sedicimila euro, in altre parole, dovrebbero servire a tappare le buche negli asfalti prima di salvare la vita a quei piccoli anfibi capaci, secondo la credenza popolare, a resistere alle peggiori torture, persino al fuoco. Figuriamoci alle ruote di un'auto.

Un episodio che riapre lo scontro tra i paesi dell'Abruzzo interno e le rigide norme dettate dai Parchi che, a detta dei sindaci, causano spopolamento e impoverimento di aree una volta densamente antropizzate. Di questo scontro ora si fa portavoce Bucci, partendo dalle salamandre.

In questi giorni sono ripresi i lavori che consentiranno, dopo diversi anni, la riapertura della "strada del bosco", che collega il comprensorio Gamberale-Pizzoferrato con l'altopiano delle Cinquemiglia, strategica per il territorio soprattutto per quanto riguarda il collegamento con l'ospedale di Sulmona. Il finanziamento è stato concesso dalla Regione Abruzzo, e la Provincia di Chieti si è occupata di progettare e appaltare i lavori.

Ma la strada attraversa un territorio che ricade nel perimetro di competenza del Parco della Maiella che, di conseguenza, si è espresso con un "nulla osta" che prevede misure per ridurre il "rischio di investimento delle salamandre". La spesa? Quei 16mila euro per l'istallazione di cartelli e la realizzazione di quattro attraversamenti molto particolari che consistono in mini gallerie sotto il manto stradale che dovrebbero consentire, ai piccoli anfibi, di andare da una parte all'altra della strada senza essere schiacciati dalle auto in transito.

"Siamo al delirio - esclama Bucci - Perché mai un cittadino di Gamberale dovrebbe schiacciare una salamandra? Il Parco della Maiella, di cui mi pregio di essere membro del consiglio direttivo, oltre a preservare l'ambiente deve svolgere un'attività sociale, non ambire a diventare una Yellowstone italiana".

Infine, la richiesta a Marsilio e agli altri, del sindaco che si fa portavoce dei colleghi primi cittadini: "Chiedo a voi tutti in indirizzo di intervenire, facendo in modo che i soldi che dovrebbero esser spesi per le salamandre, siano destinati alla finalità per cui sono stati concessi. E cioè per il ripristino e la messa in sicurezza".