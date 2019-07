PAPA FRANCESCO NOMINA IL CARDINALE PETROCCHI MEMBRO CONGREGAZIONE CLERO

L'AQUILA - Papa Francesco ha nominato il Cardinale Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo Metropolita dell'Aquila, Membro della Congregazione per il Clero.

Si tratta di un Organismo della Santa Sede, competente per il ministero e la disciplina dei Presbiteri e dei Diaconi come anche per la formazione nei Seminari e per l’amministrazione dei beni ecclesiastici.

Dopo l’elezione al cardinalato, è il quarto importante incarico che l'Arcivescovo del Capoluogo abruzzese riceve dalle mani del Papa.

Con questo nuovo importante incarico il cardinale Petrocchi avrà la necessità di trascorrere più tempo a Roma anche se, secondo quanto appreso, la prospettiva di assenze prolungate non comporterà la sua sostituzione all'Aquila così come ipotizzato da voci che si erano fatte largo sempre più insistentemente nei giorni scorsi.

Indiscrezioni su una sua possibile "promozione" a prefetto alla Congregazione per il clero smentite dallo stesso Petrocchi, che le aveva definitoìe "solo illazioni che al momento non hanno fondamento".

"Facciamo i migliori auguri al Cardinale Petrocchi che, continuando a svolgere il suo ministero nella Chiesa Aquilana, viene chiamato ad impegnarsi in ambiti di grande rilevanza a servizio della Chiesa universale e della Sede Apostolica", scrivono i vescovi di Abruzzo e Molise.