PALLACANESTRO: TRIONFO DEL NUOVO BASKET

AQUILANO, CAMPIONE REGIONALE UNDER 15

Pubblicazione: 16 aprile 2018 alle ore 16:20

L'AQUILA - Una vittoria per gli atleti under 15 della società Nuovo basket aquilano che hanno portato a casa il titolo di campioni regionali assoluti, con l’accesso alle fasi nazionali che prevedono lo spareggio di domenica 22 aprile a Roma contro la rappresentante della Toscana.

I giovani del club di Roberto e Paolo Nardecchia si sono imposti superando il Pescara Basket anche in Gara 2 di Finale, davanti ad una platea di appassionati abruzzesi e addetti ai lavori, con tanti tifosi aquilani al seguito.

Questi i neo campioni regionali, che hanno ricevuto anche i complimenti dal sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, Daniele Perrella, Alessandro Mascioletti, Marco D’Ippolito, Paolo Belmaggio, Pietro Gasbarri, Federico Mastropietro, Matteo Prioli, Tommaso Visioni, Tommaso Santomaggio, Francesco Tuccella, Andrea Miconi e Francesco Di Battista.

Gli atleti della società aquilana hanno anche oggi due incontri, alle 16 Gara 1 di Semifinale Under 16 conto il Roseto e, alle 20, Gara 2 di Semifinale Under 20 contro il Vasto, partendo dal + 7 in trasferta dell’andata.

Giovedì 19, alle 19.30, il ritorno dei quarti di Finale di Serie C con il team aquilano che ospiterà l’Airino Termoli (finalista delle ultime tre edizioni del torneo) provando a ribaltare la sconfitta dell’andata maturata ieri in Molise al termine di un incontro che si è risolto solo nell’ultimo periodo dopo un inizio equilibrato che lascia ben sperare per provare a portare sul pareggio la serie!

A fine mese sarà la volta del settore minibasket che, dopo la trasferta internazionale di Vienna con gli Under 12 Esordienti (che a giugno saranno a Venezia per il Torneo Leoncino), sarà di scena per 4 giorni a Roma con gli Under 11 Aquilotti a rappresentare L’Aquila nella 32esima edizione del memorial nazionale ''Grottanelli Stella Azzurra''.