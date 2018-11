PALLACANESTRO: SERIE C, NUOVO BASKET AQUILANO SUPERA CHIETI AL QUINTO TURNO

Pubblicazione: 05 novembre 2018 alle ore 12:26

L'AQUILA - Il Nuovo Basket Aquilano ha portato a casa una vittoria sul campo di Chieti del PalaTricalle, nel quinto turno del Campionato di Serie C Silver Abruzzo-Marche-Molise ed Umbria.

I ragazzi di coach Stama, dopo la sfortunata prova casalinga del turno precedente contro la capolista Vasto Basket,hanno offerto ai tifosi una bella performance contro il Chieti Basket per tutti i 40 minuti, terminando l’incontro sul 111-65 e superando i biancorossi locali che, pur ultimi in classifica, avevano sempre dato in precedenza prove importanti anche con squadre di alta classifica.

Presenti tra la rosa dei 10 roster, altri due giovanissimi esponenti del fertile vivaio giovanile del club del PalaAngeli, questa volta i due 2001 Daniele Aristotile e Riccardo Di Girolamo, che continua a far esordire in prima squadra ed in un campionato così competitivo un numero sempre maggiori di atleti della propria "cantera".

E dal settore giovanile iniziano anche quest’anno ad arrivare le prime soddisfazioni, con le vittorie all’esordio delle squadre Under 18, Under 16 e Under 15, tutte impegnate quali uniche rappresentanti della provincia nei campionati d’Eeccellenza abruzzesi.

Chieti Basket - Nuovo Basket Aquilano 65-111 (23-30; 38-60; 50-91).

Per il Chieti in campo: Abdulai 1, Oliva 8, Berardi 11, Capanna, Sigismondi 2, Pardi, Bantsevich 18, D’Onofrio 11, Cocco 7, Mijatovic 7. Allenatore, Mucci.

Per il Nuovo basket aquilano, D’Ippolito 13, Aristotile, Nardecchia 6, Santucci 4, Budrys 26, Antonini 16, Di Biase 7, Pocius 33, Ciuffini 6, Di Girolamo. Allenatore, Titti Stama, assistente, Davide Tedeschini.