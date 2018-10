PALLACANESTRO: NUOVO BASKET AQUILANO SFIORA L'IMPRESA CON CAPOLISTA VASTO

Pubblicazione: 31 ottobre 2018 alle ore 12:13

L'AQUILA - Un grande orgoglio ed il supporto di un grandissimo tifo all'Aquila all'interno di un PalaAngeli completamente esaurito nonsono bastati ai ragazzi del Nuovo Basket Aquilano per avere la meglio domenica 28 ottobre sulla capolista Vasto Basket nell’incontro di cartello di un campionato di Serie C Silver che si sta rivelando davvero di alto livello tecnico e agonistico.

Una partita "spettacolare", punto a punto, tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto con grande determinazione, facendo trepidare le due tifoserie, per tutti i 40 minuti: a meno di 3 dalla fine gli aquilani erano riusciti a portarsi sul + 5 (75-70), ma la maggior esperienza dei vastesi nel gestire i palloni finali ha avuto la meglio.

Resta il rammarico per i due punti lasciati sul parquet, ma resta negli occhi dei tantissimi appassionati aquilani, che hanno tributato ugualmente applausi calorosi ai giocatori al termine dell’incontro chiamandoli al giro di campo, la sensazione di avere una squadra che non si arrende mai come da tradizione del club del PalaAngeli e che sembra davvero in grado di potersela giocare con tutti nel proseguio del torneo e poi nei playoffs incrociati Abruzzo, Marche, Molise e Umbria per la due promozioni finali.

Da segnalare l’ennesimo esordio in Serie C di un altro giovanissimo atleta proveniente dal fertile vivaio under, questa volta si tratta di Niccolò Nardecchia, classe 2002.

Nuovo Basket Aquilano - Vasto Basket: 79-82 (25-21; 43-46; 64-67)

Nba: D’Ippolito, M. Nardecchia 3, Santucci 7, Budrys 24, Antonini 17, Di Biase 2, Pocius 23, Ciuffini 3, N. Nardecchia, Di Girolamo. Allenatore, Stama, assistente, Tedeschini.

Vasto: Fontaine 19, Flocco, D’Annunzio, Dipierro, Marino 2, Di Tizio 7, Di Rosso 2, Ucci 18, Oluic 25, Ciampaglia 9, De Guglielmo. Allenatore, Gesmundo, assistente, Cicchini.