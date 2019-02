PALLACANESTRO: NUOVO BASKET AQUILANO AI PLAYOFF CON 4 GARE D'ANTICIPO

Pubblicazione: 22 febbraio 2019 alle ore 11:46

L'AQUILA - Con un "colpo esterno" a Torre de' Passeri (Pescara) il Nuovo Basket Aquilano accede ai playoffs con 4 gare d’anticipo.

Con una grande prova di squadra il Nuovo Basket Aquilano espugna il difficile campo di Torre de' Passeri ed accede matematicamente ai playoffs per la promozione con ben 4 gare di anticipo.

I ragazzi aquilani di coach Tedeschini, nonostante le pesanti assenze di tre titolari quali Fabio Foresta, Roberto Ciuffini e Sergio Di Biase, hanno disputato una gara di grande carattere, rispondendo colpo su colpo agli esperti padroni di casa e vincendo in volata 73-71 con un tap-in finale del giovane lituano Budrys ad un secondo dalla sirena.

C’è soddisfazione nel club del PalaAngeli per aver centrato quello che era l’obiettivo stagionale, con una squadra che ancora una volta è tra le più giovani dell’intera Serie C e quella con maggiori elementi (ben 12 in rosa!) usciti dal vivaio giovanile, ragazzi che di anno in anno continuano ad esordire e fare esperienza in un Campionato seniores così duro e di notevole tasso tecnico.

Il team di Roberto e Paolo Nardecchia è atteso ora da 4 incontri della seconda fase cosiddetta "ad Orologio", che partirà dopo una domenica di riposo, nella quale si giocherà in casa con le due formazioni che seguono in classifica (Pineto e proprio Torre dè Passeri) e fuori casa con le due che precedono (Termoli e Teramo): seconda fase cui seguiranno i playoffs incrociati con il Girone Umbro-Marchigiano.

E dal Settore Giovanile continuano ad arrivare tanti riconoscimenti, con la formazione Under 16 Eccellenza Abruzzo (che ha chiuso la prima fase imbattuta al comando della classifica) che ha vinto Gara 1 dei Quarti di Finale Regionale Playoffs espugnando il campo del Vasto Basket (ritorno mercoledi 20 ore 16:00 PalaAngeli) e con quella Under 15 Eccellenza che a due giornate dal termine della prima fase ha matematicamente conquistato la prima posizione.